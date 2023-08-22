引領台灣進入環保新紀元！薛富盛：環境部任務將提升到預防管理

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為實現永續發展為目標，引領台灣進入環保新紀元，行政院環境保護署今(22)日改制為環境部，正式揭牌運作，新任部長 薛富盛期許，讓我國在能源、產業、生活、 社會四領域中做好轉型，建構有韌性、永續發展的台灣。

「環境永續不僅是使命更是全球共同面對的嚴峻挑戰。」 環境部部長薛富盛表示，今年七月月均溫已是10萬年來最高， 全球更承受著酷熱、暴雨，例夏威夷野火、 巴拿馬運河乾旱等氣候變遷現象正以前所未有的速度影響全球每個角 落，環境部改制是里程碑，未來將將率全體同仁全力以赴， 因應各項衝擊。未來將貫徹2050淨零排放路徑， 將淨零為終極目標，持續擴大社會對話， 推廣循環經濟與零排放零廢棄的理念。

薛富盛指出，環境部的任務將從過往的污染防制提升到預防管理， 雖然挑戰很大，但台灣的研究機構量能豐沛，未來將與學研界、 產業界緊密合作，環境部將原環檢所、環訓所整合為「環境研究院」 也正是將其規劃為智庫，進行前瞻研究並協助進行預防管理。

總統蔡英文表示，薛富盛部長是有行政能力與行動力的科學家。 他出身材料工程，過往投注心力在研發節能材料與循環材料， 擔任中興大學校長8年任內，不僅成立國內第一所循環經濟研究所， 更在興大成立永續發展辦公室、建置節能減碳系統， 率先喊出在校園內2040達成全面淨零排放的願景。

蔡英文還說，2016年上任後，便積極著手處理政府組織改造， 以尋求提升治理能力，改制後的環境部未來肩負三大課題， 分別為統籌氣候變遷政策與建立碳費機制；資源循環管理， 則要將過往著重後段污染防制提升到前端設計與規劃以達成零廢棄； 並強調重視科技研發能力， 將攜手國科會以科技做為氣候變遷與環境治理的後盾。

「有永續環境才有永續臺灣。」行政院長陳建仁指出， 為因應國際淨零排放，環境部改制後將整合事權， 回顧蔡總統兩年前宣示「2050淨零排放」後， 陸續在今年完成氣候變遷法因應修法、 日前碳權交易所成立更宣告碳稅徵收機制不停前進， 行政院更規劃數百億元經費要跨部會推動淨零科技方案。 陳建仁強調，未來每個部會都與環境相當有關係， 跨部會合作才能使臺灣的永續發展得到最好效果， 讓子孫活在堅韌又溫暖的臺灣。

環境部正式成立，係為因應2050淨零排放、改善空氣品質、 資源循環與化學物質管理等議題的重視， 調整強化環境品質改善策略由污染管制轉變為預防管理。 規劃整合事權擴增業務，系統性處理氣候變遷、資源循環、 化學物質管理、環境品質管理、環境科研強化等5大環境議題。

環境部表示，為加速完善我國因應氣候變遷法制與組織，成立「 氣候變遷署」專責單位；統合事業廢棄物再利用管理事權、 強化資源循環再利用，成立「資源循環署」； 擴大完整我國化學物質管理，成立「化學物質管理署」； 強化廢棄物處理設施調度與環境品質管理，成立「環境管理署」； 充實環境研究量能，提升淨零人力專業職能，成立「 國家環境研究院」。環境部目標以「積極因應全球環境情勢， 創造臺灣轉型機會」。

環境部的設立， 象徵著政府將更有效地推動綠色經濟與永續發展等政策， 並透過持續的環境教育與宣導， 喚起社會大眾對保護環境議題的重視。朝向2050年淨零排碳的目 標進發，為後代子孫保全一個美好的地球環境。

薛富盛部長今天到任的第1份公文即是核派環境部全體同仁的派令， 並以電子派令形式傳送給環境部所有同仁， 宣布環境部團隊正式到位。氣候變遷署署長蔡玲儀、 資源循環署署長賴瑩瑩、化學物質管理署署長謝燕儒、 環境管理署署長顏旭明與國家環境研究院代理院長張順欽等首長與主 管，也在同日布達並進行宣誓。

陳建仁院長頒授任命令並交予印信給環境部部長薛富盛。（照片由環境部提供）