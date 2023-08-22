台灣退出中美洲議會•國民黨：重大外交挫敗　財政部：我在中美洲銀行參與權益無影響

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中美洲議會通過「排台納中」案，台灣自即日起退出中美洲議會。外界關切台灣在中美洲銀行（CABEI）的參與是否受影響，財政部官員表示，中美洲議會與CABEI並無隸屬關係，且台灣是CABEI第一大持股會員國，因此權益不受影響。

台灣原為中美洲議會（PARLACEN）永久觀察員，但中美洲議會昨天強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案。外交部今天代表政府表達最嚴正抗議，並強調為維護國家主權及尊嚴，台灣決定自即日起正式退出中美洲議會。

針對台灣後續參與CABEI是否受連帶影響，財政部官員今天說明，中美洲議會與CABEI之間並無隸屬關係，而台灣是CABEI第一大持股會員國，因此台灣退出中美洲議會後，在CABEI的參與權益、會員資格均不受影響。

中央社引述財政部官員進一步指出，理事會為CABEI的最高權力機構，台灣推派理事代表為財政部長莊翠雲，副理事為央行副總裁朱美麗；自2014年6月財政部接任CABEI理事相關業務，歷年均派員出席CABEI理事會年會，並參與增資計畫，善盡會員國責任，深化台灣與CABEI及其會員國交流。

根據財政部官網，CABEI有15個會員國，包括5個創始會員國，即瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜及哥斯大黎加；3個區域內非創始會員國，即多明尼加、巴拿馬及貝里斯；7個區域外會員國，即中華民國（台灣）、墨西哥、西班牙、阿根廷、哥倫比亞、古巴及韓國。第8次增資後，我國成為第1大持股會員國。

CABEI (Central American Bank for Economic Integration)創立於1960年，總部位於宏都拉斯首都德古西加巴，成立目的在提供融資及技術協助以促進中美洲地區經濟及社會發展。

財政部官網介紹同時指出, CABEI設有區域辦事處，駐台國家辦事處於2021年7月6日在台北101大樓83樓正式營運，為CABEI在亞洲第一個分支機構，同時也是政府間國際組織來台設立分支機構首例，為我國深化與CABEI合作關係之里程碑。

另一方面, 針對外交部今天(22日) 宣布台灣即日起正式退出中美洲議會，國民黨表示，此為重大的外交挫敗，政府應以人民福祉與國家國際空間為優先考量，而非將特定意識形態加諸在國家利益之上，並呼籲中共正視中華民國存在的事實。

中美洲議會（PARLACEN）昨(21日) 強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，外交部今天代表政府表達最嚴正抗議，並強調為維護國家主權及尊嚴，台灣決定自即日起正式退出中美洲議會。

國民黨今天發布新聞稿表示，中華民國於1999年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中共取代，此為重大的外交挫敗。國民黨一向反對中共當局打壓中華民國的國際空間，呼籲中共當局應正視中華民國存在的事實，不應破壞台澎金馬2300萬人民參與國際事務的權利。

國民黨指出，民進黨政府執政後，7年斷交9國，如今又被迫退出中美洲議會，儘管國民黨同樣反對中共打壓中華民國的國際空間，但也要質疑民進黨政府面對外交危機又如何解決，難道只會跟往常一樣喊喊話、罵罵中共，看不到一點實際作為。

國民黨表示，面對區域與國際情勢現實，政府應以台灣人民的福祉與中華民國的國際空間為第一優先考量，而不是將政黨自身的特定意識形態加諸在國家利益之上。

國民黨執政期間，曾領導台灣參與世界衛生大會(WHA)與國際民航組織(ICAO)等國際組織，並穩定國際邦誼，讓中華民國在國際間保持實質參與與能見度。

未來國民黨將持續秉持「國防」(Defense)與「對話」(Dialogue)並重的「2D」戰略，穩健處理對外關係。

新聞稿最後指出，針對日本即將排放核廢水，國民黨尊重國際原子能總署（IAEA）的判斷，科學證據可以證明一切，不過對生態和漁產的影響，也需要即時進行偵測與評估，呼籲應公布監控機制，並接受國際監督。而作為因日本核廢水排放而受影響的鄰國，國際監督機制不應排除中華民國，絕不能影響到漁民生計和人民健康。