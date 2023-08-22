烏克蘭無人機襲俄國空軍基地　超音速遠程轟炸機遭毀

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄國北部諾夫哥羅德州的軍用機場疑似遭到烏克蘭無人機攻擊，一架超音速遠程轟炸機遭到摧毀。

BBC、衛報報導，俄國國防部上週六（19日）指出，一架烏克蘭「直升機行無人機」襲擊了諾夫哥羅德州（Novgorod）的索爾特西2號（Soltsy-2）空軍基地，該架無人機被擊中，火勢很快被撲滅，並未有人員傷亡，但俄方損壞了一架飛機。

根據社群媒體上流傳的照片，在該空軍基地起火的是一架Tu-22 M3逆火（Backfire-C）旗艦遠程轟炸機，目前烏克蘭方並未承認發動此次攻擊。

Tu-22 M3的飛行速度是音速的兩倍（兩馬赫），可攜2.4萬公斤的武器，包括啞彈和自動導引飛彈等，被俄方廣泛用於攻擊烏克蘭城市。儘管摧毀一架戰機對莫斯科目前的戰力影響不大，但這次行動凸顯了基輔深入俄國境內打擊目標的能力與日俱增。近幾個月來，基輔出動數十架無人機襲擊莫斯科，航程達數百公里，這次遇襲的索爾特西2號空軍基地距離烏克蘭邊境約650公里。

然而報導也指出，據俄國國防部描述，襲擊該空軍基地的無人機可能是一種廉價的商用設備，可以在短距離內發射。

俄國首都也不平靜，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，俄國防空部隊在該區上空擊落兩架攻擊型無人機。該國國防官員則指出，另有兩架無人機在烏克蘭邊境東北部的布良斯克州上空被攔截。根據俄國官媒報導，莫斯科三大機場航班暫停，但謝列梅捷沃及多莫傑多沃兩個國際機場隨後重新開放。

烏克蘭媒體則援引烏克蘭情報機構（GUR）指出，該國無人機近幾日摧毀了５架俄國飛機，包括19日一架Tu-22 M3被「摧毀」，另有兩架飛機受損；21日GUR控制的無人機發動襲擊，俄國卡盧加州的兩架轟炸機受損。