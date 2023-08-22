美國櫻桃再出包 半年累計1,790多噸 食藥署：4製造商暫停進口1個月

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）食藥署今（22）日公布邊境檢驗不合格食品名單，美國進口「鮮櫻桃」再爆出174多公噸檢出禁用農藥滅芬座，半年來違規總重達1,790.05公噸，食藥署決定將先暫停輸入4間屢次違規的製造商進口美國櫻桃，並要求AIT於9月5日前提出說明。

根據最新邊境查驗不合格食品名單，總計有20項違規，包含菲律賓的香蕉醬、義大利的「羅勒碎片義式香料粉」、越南出口「宮廷牛肉味麵」、中國的「冷凍菠菜段」和「冷凍馬蹄丁」、加拿大的「鮮藍莓」，以及越南的「蘿蔓萵苣心(FRESH ROMAINE)」等，其中有11項均為美國進口之櫻桃，不合格原因為檢出殘留農藥滅芬座0.01至0.02 ppm，包含金果貿易股份有限公司進口4批、利佳貿易有限公司進口7批，總重174,124公斤，來源製造商全為GEBBERS FARMS。

食藥署副署長林金富說，國內有40多家業者進口美國櫻桃，但只有4家屢次違規，且違規的商品集中在4間製造商，從今年1月起截至8月15日已累計33批，共計1,790.05公噸不合格，原因都是農藥違規。昨（21）日已正式行文函告AIT，暫停不合格的製造商輸入台灣一個月（8月21日至9月21日），同時要求AIT在9/5前提出說明，並行文給國內所有進出口公會，提醒所有輸入到台灣的產品都要符合國內法規。

據統計，從今年1月起截至8月15日，美國進口「鮮櫻桃」共有33批不合格，原因均為農藥殘留不符標準，包括氟尼胺、滅芬座以及除蟲菊精等。（圖／食藥署）

4間櫻桃製造商屢次違規，食藥署祭出暫停進口一個月的禁令。（圖／食藥署）