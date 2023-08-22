【打不過就吃了牠】藍蟹為患義大利 全端上桌成美食

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俗話說得好，打不過就加入他。或吃了他。義大利海域正飽受外來入侵物種藍蟹（blue crab）所苦，抓不勝抓，只好運用數百年來享譽全球的烹飪絕技，全端上桌成珍饈。

美聯社報導，來自美洲海岸的藍蟹，已散佈至全世界，地中海受苦尤深，義大利、阿爾巴尼亞、西班牙、法國都成了苦主。義大利西部托斯卡尼海岸，去年還看不太到藍蟹的蹤跡，如今漁船卻每每能滿載而歸。

這種蟹行動迅捷，智慧過人，強而有力蟹鉗會抓破漁網，吃幼魚、鰻魚、蛤蜊、淡菜、牡蠣，許多鰻魚都慘遭分屍斷頭，不僅導致漁民損失慘重，更衝擊生態平衡。

根據聯合國農糧組織，義大利蛤蜊產量歐洲第一、全球第三，僅次於中國與南韓，但根據當地漁業組織Federagripesca，今年甲殼類水產捕獲量恐已損失五成。

義大利政府雖出手撥款290萬歐元（新台幣元1億100萬元）要殲滅這外來種，收效卻有限。母藍蟹一年可產50萬顆卵，有的甚至預估能達200萬顆。氣候暖化導致海水溫度上升，也助長了藍蟹的繁衍。錫耶納大學海洋生物學家Enrica Franchi表示，通常一年中，海水溫度會有掉到攝氏10度以下的時候，此時螃蟹就不太能存活，但隨著海水趨暖，現在一年四季都成了這物種的宜居環境。

於是，義大利托斯卡尼的超市、餐廳都出現了藍蟹選項。奧爾貝泰洛（Orbetello）鎮的漁業協會以每公斤8歐元的價格販售藍蟹，餐廳也只要花10歐元（新台幣348元）就能吃到4隻藍蟹或一盤藍蟹義大利麵。人們熱烈響應，大啖藍蟹，努力靠「吃」來消滅入侵物種。



義大利奧爾貝泰洛漁民捕藍蟹（圖／美聯社）



義大利奧爾貝泰洛餐廳藍蟹義大利麵（圖／美聯社）