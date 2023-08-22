眼睛的無聲殺手！糖尿病易引發4眼疾 末期恐失明 醫籲定期眼底檢查

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）糖尿病是眼睛的無聲殺手！一名60歲男子患有糖尿病，血糖長期控制穩定，過去數年來雙眼視力逐漸模糊，原以為是年紀增長的視力退化，檢查後發現是糖尿病視網膜病變，不只造成黃斑部水腫，視網膜還險些剝離，差點失明。眼科醫師提醒，糖尿病視網膜病變是造成許多糖友失明的原因，即使血糖控制穩定，仍要定期回診追蹤。

恩主公醫院眼科陳彥晟醫師解釋，人體眼睛內的視網膜富含血管，糖友因血管長期暴露在高血糖環境，會使視網膜中的血管腫脹、滲漏、或出現異常的新生血管，形成「糖尿病視網膜病變」，不只容易加速早發性白內障出現，也是造成許多糖友失明的原因。

視網膜病變易衍生4眼疾 末期併發症恐失明

長期視網膜病變會造成視網膜的血管阻塞及缺血，陳彥晟解釋，缺血又缺氧的視網膜會刺激體內分泌血管新生因子，去促進視網膜長出新血管。但新生血管的管壁非常脆弱，容易突然破裂出血，若血液滲漏到黃斑部，會產生「黃斑部水腫」，出現視力濛霧、扭曲、有暗影的症狀；當血液瀰漫玻璃體，則會變成「玻璃體出血」，病人會突然地感受到飛蚊症增加、眼前一片雲霧般模糊、視力明顯下降。

陳彥晟進一步指出，新生血管持續一段時間後會萎縮及纖維化，在我們的視網膜上方形成一層層的薄膜並拉扯，造成「視網膜剝離」，產生視野缺損或失明。此外，糖尿病視網膜病變的末期併發症常見「青光眼」，原因是不健康的新生血管長在虹膜上，阻礙正常眼睛房水排出的通道，使眼壓上升、視力模糊、感到眼睛紅、痛，且當眼壓過高的時間太長，會產生不可逆的視神經病變，進而失明。

檢查影像顯示，糖尿病視網膜病變導致男子黃斑部水腫(黃箭頭之黑色空腔)，以及嚴重的視網膜上增生膜(紅箭頭)，經治療後病況穩定，視力也獲得了改善。（圖／恩主公醫院）

血糖穩定仍會病變 定期眼底檢查追蹤防惡化

陳彥晟說明，糖尿病初期因為無明顯症狀不易發覺，當出現症狀時，血糖其實已經超標一陣子了，此時全身的血管及代謝功能都已經大受影響，即使後來血糖控制穩定，視網膜血管可能先前就已經病變受損，加上未至眼科檢查、治療，等到視網膜病變衍生成其他眼疾、影響視力功能時才恍然發現。

陳彥晟建議，新診斷為糖尿病的糖友應立即至眼科就診進行眼底檢查，若初次眼底檢查無糖尿病視網膜病變，可定期一年追蹤一次。若已有糖尿病視網膜病變，須根據臨床情況每三至六個月追蹤一次，較嚴重或需要進行治療的病變，則是一至三個月追蹤一次，避免失明危機找上門。