義大利人暴氣？台灣達美樂客家小炒、梅干扣肉披薩新上市　至門市說出這三個字送可樂

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）達美樂在2023台灣美食展限時販售的客家風味披薩於正式開賣啦！

「台灣在地披薩」系列與客委會歷經數次研發、試菜、討論後，首度推出「客家小炒」與「梅干扣肉」２款披薩，在西式披薩上搭配台灣優質在地小農的食材。

「客家小炒披薩」選用紮實又充滿嚼勁的雲林豆干，搭配焦香感十足且來自南投的金黃色嫩鮮豬肉，最後再加上清脆爽口的芹菜與紅椒提味，醬汁將與餅皮完美結合，充滿層次又鹹香可口的「客家小炒披薩」，喜愛客家風味的消費者絕對不能錯過！

「梅干扣肉披薩」則將南投南崗香里食品生產的活力豬整片放上披薩！每份披薩上皆會擺放整片柔軟又多汁的去皮五花肉，拿捏得宜的油脂含量讓醬油的甜味與鹹味交織，為了讓五花肉能保持新鮮度，製作流程皆在12度以下完成，搭配來自雲林大埤鄉益昇行的梅干菜，以天然發酵的傳統醃製法為名，透過一層芥菜一層粗鹽古法釀造，讓吃起來的風味更顯獨特。

「客家小炒披薩」與「梅干扣肉披薩」、以及「客家雙喜披薩」，外帶12吋大披薩只需434元、9吋披薩只需284元；另於28日至9月3日至門市外帶客家風味披薩，並用客語對店員說「來食飯」，再送一瓶罐裝可樂，讓消費者隨時隨地與親朋好友享用客家風味。