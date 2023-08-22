【小心嚇歪】《粽邪３》台灣鬼門開禁忌加入泰國陰靈元素　推聯名威士忌、看電影加碼送生蠔！

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）除了沉浸式展覽外！《粽邪３：鬼門開》以台灣送肉粽的民俗文化為核心，加入泰國陰靈古曼童元素，將於8月25日上映。

《粽邪》系列從台灣農曆七月鬼門開民俗禁忌出發，包含不能半夜照鏡子、晾衣服等，結合鍾馗元素打造的驅魔電影，曾創下近２億元票房佳績與入圍金馬獎等多項電影獎提名，續作《粽邪３：鬼門開》，場景由古樸小鎮移師到大都會，加上全新元素泰國陰靈「古曼童」，詭譎肅殺氛圍更上一層樓。

劇情也探討鍾馗扮演者在「自我」與「天命」之間的心境掙扎，導演廖士涵表示，粽邪世界觀漸漸成型，致力從各方尋找靈感，劇本耗時約一年半，因為疫情停拍，還得在復拍時解決換角、重找場景、演員確診等各種疑難雜症，是很艱難的挑戰。

劇情圍繞在冠宇（張庭瑚 飾演）因與父親武雄（李興文 飾演）不合，為了賺錢早日搬離家，與好友一起到旅社打工，不料打掃的房間竟有人自縊身亡，房內充斥不祥的泰國符號，而旅社老闆娘（吳奕蓉 飾演）更是舉止詭異，整間旅社瀰漫著死亡的氣息，向冠宇席捲而來。

在電影即將上映之前，《粽邪》團隊與威士忌業者「格蘭艾樂奇酒廠」共同聯名打造三款紀念威士忌，有《粽邪》的「除煞」款、《粽邪２：馗降》的「伏魔」款、以及《粽邪３：鬼門開》的「引福」款；此外，自今（22）起，持電影票根或身穿電影T-Shirt到一氣水產消費，即贈日本空運生蠔1顆。