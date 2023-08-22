中美洲議會通過「排台納中」法案 台灣外交部：即日起退出

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中美洲議會於當地時間21日上午強行通過尼加拉瓜黨團提出的「 排台納中」案，台灣外交部今（22）日指表達最嚴正的抗議，並指出 為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。

中國官媒指出，中美洲會議（PARLACEN）於21日在尼加拉瓜首都馬那瓜（Managua）召開全體會議，批准中國成為常駐觀察員，但並未提及台灣的永久觀察員身分未來動向。

尼國在6月時就在該機構提案「排台納中」，美國聯邦參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）18日曾發布聯合聲明，對該提案表達嚴重關切。

台灣外交部今日回應，尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國排我陰謀， 罔顧我國對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻， 不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧， 執意推動並慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排我納中」議案。

外交部表示，對於尼國奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權自甘淪為中國馬前卒， 錯誤引用聯合國大會第2758號決議及操弄所謂「一中原則」 謬論，謀奪我國在中美洲議會的權益， 嚴重傷害台灣與中美洲人民多年來的合作及情誼， 凸顯中國處心積慮破壞中美洲民主及在區域擴張的野心。對於尼、 中兩國在中美洲議會粗暴損害我國權益及地位， 我政府給予強烈的譴責。



外交部指出，中美洲議會的成立宗旨為推動及擴大中美洲國家的合作， 增進區域內民眾福祉，鞏固民主政治， 以促進中美洲地區的統合與和平。中華民國（台灣） 基於支持及認同此一理念， 自1999年即加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員， 多年來與各會員國共同推動多項雙邊及區域合作計畫， 促進區域繁榮與發展， 一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。



外交部重申，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家， 和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。 對於中國不斷以各種手段打壓我國際參與空間， 企圖公然干預我國民主選舉進程，不僅無法獲得國際社會的認同， 也將更加堅定我國積極開拓國際空間的決心。 我國不會屈服於中國的文攻武嚇，會堅守自由民主價值， 積極聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定， 並爭取台灣應有的國際空間與地位。

近來台灣在中美洲面臨更嚴峻的外交考驗，我國在中美洲議會中唯一有邦交的成員國瓜地馬於20日舉總統大選，相對親中派候選人、「種子運動黨」（Movimiento Semilla）的阿雷巴洛（César Bernardo Arévalo de León）以逾5成8的得票率勝出，中國外交部也喊話要新執政者作「正確決斷」。

阿雷巴洛6月曾表態，瓜國應當拓展與中國的貿易關係，也將尋求在互相尊重的框架下，與中國跟台灣維持良好政治關係；7月時也稱無意改變台瓜邦交，但維繫與台邦交與跟中國發展經貿關係並不衝突。台瓜邦交未來走向究竟如何，外界都在看。