中美洲議會通過「排台納中」法案 台灣外交部：即日起退出

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中美洲議會於當地時間21日上午強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，台灣外交部今（22）日指表達最嚴正的抗議，並指出為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。
中國官媒指出，中美洲會議（PARLACEN）於21日在尼加拉瓜首都馬那瓜（Managua）召開全體會議，批准中國成為常駐觀察員，但並未提及台灣的永久觀察員身分未來動向。
尼國在6月時就在該機構提案「排台納中」，美國聯邦參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）18日曾發布聯合聲明，對該提案表達嚴重關切。
台灣外交部今日回應，尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國排我陰謀，罔顧我國對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排我納中」議案。
外交部表示，對於尼國奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權自甘淪為中國馬前卒，錯誤引用聯合國大會第2758號決議及操弄所謂「一中原則」謬論，謀奪我國在中美洲議會的權益，嚴重傷害台灣與中美洲人民多年來的合作及情誼，凸顯中國處心積慮破壞中美洲民主及在區域擴張的野心。對於尼、中兩國在中美洲議會粗暴損害我國權益及地位，我政府給予強烈的譴責。
外交部指出，中美洲議會的成立宗旨為推動及擴大中美洲國家的合作，增進區域內民眾福祉，鞏固民主政治，以促進中美洲地區的統合與和平。中華民國（台灣）基於支持及認同此一理念，自1999年即加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員，多年來與各會員國共同推動多項雙邊及區域合作計畫，促進區域繁榮與發展，一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。
外交部重申，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。對於中國不斷以各種手段打壓我國際參與空間，企圖公然干預我國民主選舉進程，不僅無法獲得國際社會的認同，也將更加堅定我國積極開拓國際空間的決心。我國不會屈服於中國的文攻武嚇，會堅守自由民主價值，積極聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際空間與地位。
近來台灣在中美洲面臨更嚴峻的外交考驗，我國在中美洲議會中唯一有邦交的成員國瓜地馬於20日舉總統大選，相對親中派候選人、「種子運動黨」（Movimiento Semilla）的阿雷巴洛（César Bernardo Arévalo de León）以逾5成8的得票率勝出，中國外交部也喊話要新執政者作「正確決斷」。
阿雷巴洛6月曾表態，瓜國應當拓展與中國的貿易關係，也將尋求在互相尊重的框架下，與中國跟台灣維持良好政治關係；7月時也稱無意改變台瓜邦交，但維繫與台邦交與跟中國發展經貿關係並不衝突。台瓜邦交未來走向究竟如何，外界都在看。