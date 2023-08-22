【感人預告】《我的天堂城市》宋芸樺、姚淳耀、魏蔓領銜　台灣移居紐約異鄉人逐夢追愛

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）《我的天堂城市》集結台港人氣演員宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演，將於9月15日全台上映。

金鐘視帝姚淳耀和戲劇女神魏蔓首度飾演夫妻，兩人曾在偶像劇《再說一次我願意》對過戲，這次飾演從台灣到紐約的年輕夫妻，兩人在紐約拍攝一個月，靠日常超市採買、海邊約會，迅速建立好感情，開拍前兩人特地前往電影中婚前約會地康尼島海邊和遊樂園拍道具照，姚淳耀笑著回憶：「海邊風大也很冷，好像沒有想像中浪漫。」

魏蔓這次詮釋內心極度壓抑孤單的母親小慈，為照顧生病兒子辭去攝影師工作，老公忙碌幫不上忙，心力交瘁還得面對嚴厲父親指責，有苦說不出；姚淳耀演出的父親角色一直是人生勝利組，直到發現孩子生病且出現暴力傾向，整個人亂了陣腳

姚淳耀事先在導演介紹下看了相關紀錄片，坦言：「非常震撼！面對兒童有精神狀況或暴力行為，父母真的相當無力。」認為導演將父親的矛盾跟羞愧，以及如何不再逃避自己軟弱這一點，描寫得非常精彩，也是劇本吸引他的地方。



姚淳耀(左)、魏蔓(右)以及飾演兩人兒子的小演員(中)。(劇照/滿滿額娛樂提供)

宋芸樺飾演尋找人生方向的留學生智美，她說：「 以前常離家到各地拍戲，很懂這種在不熟悉環境奮鬥的心情， 努力想往上，也認真過每一天，但內心很寂寞。」 她邊哭邊吃三明治的畫面令人揪心，當天僅拍攝兩次，宋芸樺回憶： 「那天特別有感而發，覺得29歲跨30歲這一年發生很多事， 哭得很有感。」

姜濤飾演來自台灣的研究所高材生，因熱愛嘻哈街舞文化， 藉練舞排解壓力及異地生活的寂寞，片中一口氣展現Popping 、Locking舞蹈魅力與風采。赴美拍片期間，看到當地流行即興表演：「看到大家很自然地在街頭表演， 獲得很大啟發，不一定要像舞台上零出錯的表演才是最好， 自然流露也能很好看。」

《我的天堂城市》講述從台灣到紐約追求夢想的故事，一對移民夫妻面臨著家庭問題與孩子心理疾病雙重壓力，嘻哈街舞青少年傑克糾結情感的抉擇，這群生活在看似天堂城市的異鄉人們，相互爭吵卻又彼此依賴，如何在困境裡找到愛和認同？未來又會走向哪裡？彼此真正想要的又是什麼？



預告。（影/YouTube）