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台南登革熱21日增91例本土創單日新高　「這五區」病媒蚊指數偏高

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 20:32
台南市府防疫人員持續加強巡查各社區中可能存在病媒蚊孳生源地點（圖／中央社）

台南市府防疫人員持續加強巡查各社區中可能存在病媒蚊孳生源地點（圖／中央社）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南今（21）日登革熱確診病例新增91例本土，創下單日新增最高，衛生所提醒東區、永康區、安南區、南區、北區等許多里別近期之病媒蚊指數皆偏高，疫情傳播風險提升。

台南市政府衛生所表示，台南市截止今日(8/21)下午3點確定新增91例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1,781例，今日91例分布狀況為東區24例，永康區21例，安南區18例，北區10例，南區8例，仁德區3例，中西區及關廟區各2例，安平區、歸仁區及左鎮區各1例，年齡介於9歲至91歲，83例是由診所或醫院通報確診，8例由防治中心擴大採檢發現。

登革熱防治中心蘇世斌主任表示，近期氣候持續炎熱且時有強降雨發生，是最有利於病媒蚊生長的環境，在此氣候條件下，病媒蚊孑孓最快只需7至10日即可生長為成蚊，對於登革熱防疫來說是相當大的挑戰。

另外，由登革熱防治中心之病媒蚊監測數據亦可發現此現象，東區、永康區、安南區、南區、北區等許多里別近期之病媒蚊指數皆偏高，顯示社區登革熱疫情傳播風險提升。

台南市長黃偉哲表示對此現象感到相當憂心，嚴格責成各局處，務必確實督導轄管單位落實各項防疫措施，也再次籲請所有市民朋友雨後一定要巡視家戶內外環境，特別是容易忽略的花盆底盤、盆栽、天溝、防火巷、地下室及頂樓等，儘快將積水清除，倘無法清除則應投藥處理。
台南
登革熱
病媒蚊

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更新時間 : 2023-08-21 20:40 GMT+08:00

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