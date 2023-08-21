台南登革熱21日增91例本土創單日新高　「這五區」病媒蚊指數偏高

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南今（21）日登革熱確診病例新增91例本土，創下單日新增最高，衛生所提醒東區、永康區、安南區、南區、北區等許多里別近期之病媒蚊指數皆偏高，疫情傳播風險提升。

台南市政府衛生所表示，台南市截止今日(8/21)下午3點確定新增91例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1,781例，今日91例分布狀況為東區24例，永康區21例，安南區18例，北區10例，南區8例，仁德區3例，中西區及關廟區各2例，安平區、歸仁區及左鎮區各1例，年齡介於9歲至91歲，83例是由診所或醫院通報確診，8例由防治中心擴大採檢發現。

登革熱防治中心蘇世斌主任表示，近期氣候持續炎熱且時有強降雨發生，是最有利於病媒蚊生長的環境，在此氣候條件下，病媒蚊孑孓最快只需7至10日即可生長為成蚊，對於登革熱防疫來說是相當大的挑戰。

另外，由登革熱防治中心之病媒蚊監測數據亦可發現此現象，東區、永康區、安南區、南區、北區等許多里別近期之病媒蚊指數皆偏高，顯示社區登革熱疫情傳播風險提升。

台南市長黃偉哲表示對此現象感到相當憂心，嚴格責成各局處，務必確實督導轄管單位落實各項防疫措施，也再次籲請所有市民朋友雨後一定要巡視家戶內外環境，特別是容易忽略的花盆底盤、盆栽、天溝、防火巷、地下室及頂樓等，儘快將積水清除，倘無法清除則應投藥處理。