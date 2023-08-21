「南韓文化總統」李泳知首場巡迴獻給台灣！ 演唱會資訊、搶票日期看這邊

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）被封為「南韓文化總統」的饒舌歌手李泳知將舉行個人首場亞洲巡迴，第一站就選辦在台灣，讓台灣的粉絲們都興奮不已，售票資訊及場地也已公開。

現年僅20歲的李泳知，在2019年透過嘻哈選秀節目「高等Rapper3」奪冠出道，之後在綜藝方面也表現出色的她，為了再次證明自己的饒舌歌唱實力，打破大家對於她「只是個搞笑藝人」的形象，2022年再次參加更有挑戰性的嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」，並再次奪冠。

綜藝方面，她在YouTube自製網路節目「雖然沒有準備什麼菜」，同時也是「Biong Biong地球娛樂室」固定成員，大喇喇、有趣、不做作的個性讓她備受歡迎，不僅有著許多粉絲，就連「雖然沒準備什麼菜」都能請到朴宰範、BLACKPINK Jisoo、BTS Jin等大咖，可見在圈內也有著不錯的人緣。

出道4年的李泳知終於將舉辦個人巡迴演唱會「THE MAIN CHARACTER」，海外首站就選在台北，地點位於Zepp New Taipei，選在9月27日晚上8點開唱，票價共分為VIP站席套票$4600元、1樓站席$3200元、2樓座席$3200元、2樓站席$2800元，VIP套票專屬福利除了優先入場外，還能參與開唱前的Soundcheck。

票券將於8月24日下午2點優先開放會員於理想國官網購票，正式售票在8月25日早上11點，於拓元售票系統開賣，僅限信用卡購票。