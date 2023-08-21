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台灣真實案例！維他命C補過頭 糞便潛血呈「偽陰性」 大腸癌找上門仍不自知

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 17:15
攝取了大量的維他命C進入體內，而過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果。（圖／pixabay）

攝取了大量的維他命C進入體內，而過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）維生素C擁有美白、抗氧化和提高免疫力等好處，除了靠日常飲食攝取外，許多民眾還會額外吃補充劑，結果常常在不知不覺中重覆攝取過量而不自知，帶來意想不到的後果。

一位75歲長者平時身體硬朗，平時有服用各類維他命的習慣，尤其是每天使用維他命C發泡錠，當成開水喝。唯一困擾他的就是退休後這10年間時常會有輕微腹瀉情形，就醫後被診斷為大腸激躁症，此後固定回診追蹤，但腹瀉症狀一直持續。

雖然在多次的定期健康檢查中，糞便潛血篩檢（大腸癌篩檢）都呈現正常結果，但醫師曾建議大腸內視鏡檢查，長者均都以害怕疼痛和糞便潛血篩檢正常為由拒絕，直到去年因嚴重便秘與腹部絞痛來門診求醫，經檢查發現直腸內有一巨大腫瘤，大腸內視鏡檢查及病理切片確認為大腸癌。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師鄭玠豪表示，照正常來說，定期糞便潛血篩檢應該能提早發現此一情形，但由於長者攝取了大量的維他命C進入體內，而過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果，加上長者未採納醫師建議接受大腸鏡檢查，因此延誤病情。

由此案例，鄭玠豪提醒，維他命C的攝取適量即可，勿重覆過量，而糞便潛血篩檢也並非萬能，若有持續腸胃症狀、大便習慣改變，除了一般檢查外，最好能接受大腸內視鏡檢查，以求早期發現早期治療。
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更新時間 : 2023-08-21 20:40 GMT+08:00

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