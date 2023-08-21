瓜地馬拉變天 改革派阿雷巴洛贏得總統大選 台瓜邦交恐生變？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣友邦瓜地馬拉20日進行總統大選決選，在首輪中爆冷成為黑馬的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo），以壓倒性票數擊敗前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），由於他曾表明有意與中國拉攏關係，台瓜邦誼會否生變，引發關注。

路透、美聯社報導，100%計票完成，前總統之子阿雷巴洛拿下58%的選票，遠遠高出托瑞斯的37%，勝選毫無懸念。現任總統已向他祝賀，允諾有秩序的政權交接，新任總統將於明年1月14日就職。

瓜地馬拉政治腐敗，司法淪喪，貪官汙吏橫行，清官被迫出走，國家正陷入糧食危機與暴力猖獗的危境。社會不安，導致人民紛紛出逃，瓜國已成美國最大宗移民來源。阿雷巴洛的意外崛起可歸功於其鮮明的反貪、反威權旗幟，他矢言要肅清吏治，重塑民主，引發百姓共鳴。

除了掃除積弊，阿雷巴洛的另一項政見卻可能衝擊台瓜關係。他在選前透露，有意與中國擴大交往，同時與台灣保持外交關係，但這點不可能見容於北京當局。今年3月，中美國家宏都拉斯就因要求金援未果，與台灣斷交，轉而投向中國懷抱。若瓜地馬拉也棄台投中，台灣在中美將僅剩貝里斯一個邦交國，全球只剩12個。

阿雷巴洛究竟能否順利就職，也是個問題。6月進行首輪投票時，瓜國檢察總長辦公室表示正對其所屬的「種子黨」（Seed Movement）進行調查，質疑該黨數年前連署申請成立的過程有問題，一名法官甚至一度將該黨停權，而後最高法院介入，危機才暫告解除。這動作被批評是司法干預，民間發起示威抗議。

接下來可能會出現兩種情況。一是種子黨合法性遭撤銷，阿雷巴洛只能「淨身」就職，但這將危及種子黨國會勢力，本已是少數的該黨議員，將不得參選重要職位，使阿雷巴洛有志難伸，難以推動法案。另一種情況是，種子黨合法性遭撤銷，連帶使阿雷巴洛的提名資格被視為無效，也因此無法坐上總統寶座。在正副元首懸缺的情況下，可能由國會議長提出三名人選，由國會選出一人暫代總統。

然而，阿雷巴洛挾著龐大民意授權，倘若國家機器執意與民意「對著幹」，恐難避免陷入動盪。