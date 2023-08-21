新北偏鄉夏令營隊探索之旅 體驗「搭模擬機」 夢想啟航

新北市長期重視偏鄉教育發展， 日前攜手新北市中小學家協文山區總會、 板橋家協舉辦偏遠學童參訪長榮航空夏令營活動。來自深坑、石碇、 龜山等20所偏鄉學校，近70多位學生參訪長榮航空， 展開一場職涯探索之旅，翱翔天際的航空奇緣。

教育局表示，促進偏鄉創新教育發展是新北市重要的教育目標， 偏鄉學童今年暑假透過公私協力參訪長榮航空，在787機隊的16 位機長引導下，展開精彩的模擬航程，體驗開飛機的感覺， 探索難得一見的航空日常，擴展偏鄉學童的學習視野。

長榮航空航行本部副總經理李正傑表示， 很榮幸能接待新北市偏鄉小朋友參訪長榮航空。 今天搭起一個希望平台，讓孩子的夢想起飛，有朝一日能一展長才， 在學習的舞臺上熠熠發光，為夢想勇敢前進。

龜山國小二年級張莘樂同學表示，最喜歡搭模擬機， 可以了解逃生梯的功能，有機會一定要嘗試搭飛機的感覺。 幼兒園大班張柚樂同學表示，自己也喜歡搭模擬飛機， 尤其坐上飛機，飛起來和降落的時候，身體會一直動來動去， 好緊張好刺激，真的好好玩。

三峽國小五年級劉芷彤同學說，坐在模擬訓練機艙時， 感覺就像坐在真正的飛機上一樣，不僅機艙會震動，又有LED螢幕 窗戶，模擬機艙外的景色，讓我們感覺彷彿翱翔天際一樣。 石碇國小二年級何彩嫣同學則說，漂亮的大姊姊幫我們掛名牌， 還帶我們去坐模擬飛機，練習緊急逃難，這個行程真有趣。

大豐國小姜孟佑校長代表新北市教育局感謝專業團隊貼心的引導， 特別是多位機長犧牲假期陪伴孩子，相信這一次的參訪， 在孩子的心裏已燃起翱翔天際的希望種子，只要努力不放棄， 夢想終會實現。

教育局表示，促進偏鄉優質教育，燃起每一個孩子夢想， 在公私協力之下，以實際行動圓孩子一個夢。 歡迎社會團體公益加入，成為孩子學習上的貴人。 教育局將挹注更多的教育資源，穩健的推動偏鄉教育發展， 提供更遼闊的學習視野，讓偏鄉教育注入更多獨特的教育能量。