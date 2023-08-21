戶外活動必備　富邦產險網路投保「登山綜合保險、海域綜合保險」

台灣擁有獨特的海洋、高山地理環境，吸引許多「凹逗（Outdo or）咖」民眾至海邊衝浪、潛水或從事登山活動， 若只投保國內旅平險，則未包含海邊、 登山等戶外活動特定事故之意外事故保障，為讓保障更完整， 富邦產險表示，民眾可加保「登山綜合保險」或「海域綜合保險」， 以投保登山綜合險為例，保費每天最低百元有找， 降低戶外活動帶來的風險。

攀登高山可能遇到高海拔與極端氣候導致的突發狀況， 富邦產險建議，民眾行前應投保登山綜合保險， 死亡及失能保額方案組合從100萬元起，保費每天不到百元， 就能保障因發生登山事故（如山崩、失足、失溫中暑、高山症等） 所導致的死亡、失能及醫療費用，以及搜尋、 醫療轉送及遺體運送所衍生之費用。而根據富邦產險官網統計， 民眾在登山前於富邦網路投保「登山綜合保險」，2023年有逾8 成民眾選擇200萬保額；2成民眾選擇100萬保額， 登山地點又以玉山、北大武山、奇萊南華、合歡山等地最多， 顯見民眾對登山風險管理已經有相當的認知。

若需至海邊進行衝浪、潛水、浮潛、水上摩托車等水上活動， 富邦產險指出，民眾可事先投保「海域綜合保險」， 保障活動期間所發生的風險，如投保死亡及失能保額100萬之方案 組合，保費每天不到二百五十元，即可保障因遭遇溺水、潛水夫病、 失溫、海洋弧菌感染及中暑等特定事故所導致的死亡、 失能及醫療費用給付，若參加海域活動時， 不幸發生意外或特定事故，需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送時， 衍生之費用亦包含在保障內。

富邦產險表示，參加登山、海域活動，除了事前對地形、海象、 氣溫變化及隨身裝備做好準備外， 選擇合適的保險即可將風險轉嫁給保險公司， 降低不幸發生意外時所造成的衝擊及遺憾，另外， 富邦產險網路投保也提供汽車險、機車險、海外旅平險+不便險等多 項方案，至官網投保免登錄還可參加「月月抽好康活動」，2023 年7~9月底止有機會抽到【Marshall】STANMORE III 家用式藍牙喇叭(經典黑)。

富邦產險「登山綜合保險」參考網址：

https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/ climbing_insurance/index.html

富邦產險「海域綜合保險」參考網址：

https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/marine_ activity/index.html