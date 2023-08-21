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戶外活動必備　富邦產險網路投保「登山綜合保險、海域綜合保險」

保障意外傷害及失溫、中暑等特定事故 上山下海更安心

By 台灣英文新聞
2023/08/21 17:08
照片由富邦金控提供

照片由富邦金控提供

台灣擁有獨特的海洋、高山地理環境，吸引許多「凹逗（Outdoor）咖」民眾至海邊衝浪、潛水或從事登山活動，若只投保國內旅平險，則未包含海邊、登山等戶外活動特定事故之意外事故保障，為讓保障更完整，富邦產險表示，民眾可加保「登山綜合保險」或「海域綜合保險」，以投保登山綜合險為例，保費每天最低百元有找，降低戶外活動帶來的風險。

攀登高山可能遇到高海拔與極端氣候導致的突發狀況，富邦產險建議，民眾行前應投保登山綜合保險，死亡及失能保額方案組合從100萬元起，保費每天不到百元，就能保障因發生登山事故（如山崩、失足、失溫中暑、高山症等）所導致的死亡、失能及醫療費用，以及搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生之費用。而根據富邦產險官網統計，民眾在登山前於富邦網路投保「登山綜合保險」，2023年有逾8成民眾選擇200萬保額；2成民眾選擇100萬保額，登山地點又以玉山、北大武山、奇萊南華、合歡山等地最多，顯見民眾對登山風險管理已經有相當的認知。

若需至海邊進行衝浪、潛水、浮潛、水上摩托車等水上活動，富邦產險指出，民眾可事先投保「海域綜合保險」，保障活動期間所發生的風險，如投保死亡及失能保額100萬之方案組合，保費每天不到二百五十元，即可保障因遭遇溺水、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及中暑等特定事故所導致的死亡、失能及醫療費用給付，若參加海域活動時，不幸發生意外或特定事故，需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送時，衍生之費用亦包含在保障內。

富邦產險表示，參加登山、海域活動，除了事前對地形、海象、氣溫變化及隨身裝備做好準備外，選擇合適的保險即可將風險轉嫁給保險公司，降低不幸發生意外時所造成的衝擊及遺憾，另外，富邦產險網路投保也提供汽車險、機車險、海外旅平險+不便險等多項方案，至官網投保免登錄還可參加「月月抽好康活動」，2023年7~9月底止有機會抽到【Marshall】STANMORE III 家用式藍牙喇叭(經典黑)。

富邦產險「登山綜合保險」參考網址：

https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/climbing_insurance/index.html

富邦產險「海域綜合保險」參考網址：

https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/marine_activity/index.html

更新時間 : 2023-08-21 20:39 GMT+08:00

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