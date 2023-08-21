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臺灣企銀攜手高雄鳥會　為濕地生態保育環境永續盡心力

By 台灣英文新聞
2023/08/21 17:06
臺灣企銀於暑期舉辦兩場濕地環境保育公益活動，號召員工參與淨灘及生態保育工作。（臺灣企銀提供）

臺灣企銀於暑期舉辦兩場濕地環境保育公益活動，號召員工參與淨灘及生態保育工作。（臺灣企銀提供）

臺灣企銀重視環境永續、積極響應環保議題，透過財政部國有財產署媒合，贊助高雄鳥會推動維護嘉義布袋鹽田濕地計畫，並於暑假期間舉辦兩場「濕地環境保育公益活動」，號召員工參與淨灘及濕地環境保育，不畏36度高溫撿拾近百公斤垃圾，以實際行動守護大自然。

嘉義布袋鹽田濕地是候鳥重要棲地，可觀賞候鳥種類多達50餘種，為讓該行同仁理解保育生物多樣性與物種復育之環境永續意義，活動由高雄鳥會沿途進行導覽，從得天獨厚的生態資源到保育現況、分享候鳥棲息保護經驗到推廣綠能教育全方位解說。該行人員並親手鋪設碎石、蚵殼為東方環頸鴴打造繁殖棲地，同時親眼見到二級保育類小燕鷗在旁覓食，實際參與生態保育工作，深度體驗人與自然生態的共存關係，激發出環保意識和積極參與態度。

臺灣企銀表示，此次環境保育公益活動鼓勵同仁走出戶外關懷濕地環境，同仁更主動發起淨灘活動，烈日下短短30分鐘就撿拾到保麗龍、塑膠搬運籃、安全帽等近百公斤廢棄物，參與人員驚呼原來看似乾淨的濕地竟充斥各種垃圾。透過親身感受，相信每一個撿起的微小垃圾都將成為改善環境的強大力量，藉由實際參與方式體驗聯合國永續發展目標SDG 14 保護和恢復生態系統及SDG 15 保護生物多樣性和自然棲息地等兩項地球環境永續議題，用行動建立綠色生活、永續未來。

該行持續將業務結合公益，推動友善環境相關活動，如以「蔬食減碳，綠能共享」概念推出「永續生活卡」，將ESG永續發展精神融入信用卡中，該商品榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎-綠色領導獎」殊榮；同時今年首度參加TSAA台灣永續行動獎，分別在「社會共融面向」及「環境永續面向」榮獲1銀2銅肯定，未來該行將持續發展綠色金融及服務，響應聯合國永續發展目標、落實ESG企業永續經營的精神，發揮金融業影響力為地球盡一份心力。

更新時間 : 2023-08-21 20:39 GMT+08:00

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