臺灣企銀攜手高雄鳥會　為濕地生態保育環境永續盡心力

臺灣企銀重視環境永續、積極響應環保議題， 透過財政部國有財產署媒合， 贊助高雄鳥會推動維護嘉義布袋鹽田濕地計畫， 並於暑假期間舉辦兩場「濕地環境保育公益活動」， 號召員工參與淨灘及濕地環境保育，不畏36度高溫撿拾近百公斤垃 圾，以實際行動守護大自然。

嘉義布袋鹽田濕地是候鳥重要棲地，可觀賞候鳥種類多達50餘種， 為讓該行同仁理解保育生物多樣性與物種復育之環境永續意義， 活動由高雄鳥會沿途進行導覽，從得天獨厚的生態資源到保育現況、 分享候鳥棲息保護經驗到推廣綠能教育全方位解說。 該行人員並親手鋪設碎石、蚵殼為東方環頸鴴打造繁殖棲地， 同時親眼見到二級保育類小燕鷗在旁覓食，實際參與生態保育工作， 深度體驗人與自然生態的共存關係， 激發出環保意識和積極參與態度。

臺灣企銀表示， 此次環境保育公益活動鼓勵同仁走出戶外關懷濕地環境， 同仁更主動發起淨灘活動，烈日下短短30分鐘就撿拾到保麗龍、 塑膠搬運籃、安全帽等近百公斤廢棄物， 參與人員驚呼原來看似乾淨的濕地竟充斥各種垃圾。透過親身感受， 相信每一個撿起的微小垃圾都將成為改善環境的強大力量， 藉由實際參與方式體驗聯合國永續發展目標SDG 14 保護和恢復生態系統及SDG 15 保護生物多樣性和自然棲息地等兩項地球環境永續議題， 用行動建立綠色生活、永續未來。

該行持續將業務結合公益，推動友善環境相關活動，如以「 蔬食減碳，綠能共享」概念推出「永續生活卡」，將ESG永續發展 精神融入信用卡中，該商品榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎-綠 色領導獎」殊榮；同時今年首度參加TSAA台灣永續行動獎， 分別在「社會共融面向」及「環境永續面向」榮獲1銀2銅肯定， 未來該行將持續發展綠色金融及服務，響應聯合國永續發展目標、 落實ESG企業永續經營的精神， 發揮金融業影響力為地球盡一份心力。