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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超701.95億元

賣超緯創8.20萬張最多，另買超長榮航4.04萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/08/21 17:05

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/8/14~2023/8/18）外資在集中市場總買進金額為5,127.77億元，總賣出金額為5,829.72億元，賣超為701.95億元，另統計自2023年年初至8月18日止，外資總買進金額為12兆5,735.32億元，總賣出金額為12兆4,092.60億元，累計買超為1,642.72億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆6,458.56億元新台幣，占全體上市股票市值的40.25%，較8月11日的20兆9,536.23億元新台幣，減少3,077.67億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進186,637千股，賣出146,249千股，買超40,388千股。

第二名：宏碁：買進67,959千股，賣出43,185千股，買超24,774千股。

第三名：和碩：買進35,094千股，賣出14,942千股，買超20,152千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：緯創：買進211,928千股，賣出293,880千股，賣超81,952千股。

第二名：開發金：買進27,271千股，賣出106,849千股，賣超79,578千股。

第三名：聯電：買進85,816千股，賣出145,310千股，賣超59,494千股。

更新時間 : 2023-08-21 20:39 GMT+08:00

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