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臺灣期貨市場開業25週年 推出新版企業識別標語「TAIFEX Cares」

By 台灣英文新聞
2023/08/21 17:03

為健全我國金融市場並提昇國際競爭力，我國於1995年12月成立「期貨市場推動委員會」，積極推動國內期貨市場之建立，臺灣期貨交易所籌備處於1996年12月成立。1997年3月「期貨交易法」通過立法程序，在相關法源皆具完備及各界共同努力下，臺灣期貨交易所於1997年9月正式成立，並於1998年7月21日推出第一項期貨商品－「臺股期貨」。

今年適逢期交所開業屆滿25周年，期交所訂8月31日舉辦「臺灣期貨市場開業25週年慶祝酒會」，邀請主管機關、證券期貨周邊單位、相關公會及國內外期貨業貴賓蒞臨觀禮。回顧25年來篳路藍縷，在主管機關支持及期貨業共同努力下，年度交易量從開業第一年27.8萬口、第二年107.8萬口，95年突破1億口後，成長態勢明顯，近三年交易量均達3.4億口以上，並躍昇為國際級交易所。

開業屆滿25周年之際，期交所推出新版企業識別標語「TAIFEX Cares」，以期交所英文簡稱「TAIFEX」作為識別標語開頭，「Cares」代表期交所不論在集中市場、店頭市場、ESG永續發展及企業社會責任各大面向都積極深耕發展並持續關懷，不論是主管機關、國內外市場的交易人、業者，都是串連金融服務，接軌國際的重要環節，也是期交所心之所繫。「TAIFEX Cares」展現了期交所對國內外市場無微不至的關懷，我們秉持「關心」、「用心」及「愛心」為核心精神，聆聽市場需求，提供多元化之商品及符合國際趨勢之制度、持續精進系統效能和各項服務品質，並承諾提供公平、透明、安全的交易結算環境，同時不忘善盡企業社會責任，透過回饋活動支持社會公益事業，致力於永續發展，與國內外合作夥伴攜手塑造更加開放、高效、穩定的金融環境。作為國際影響力的期貨交易所，期交所將持續在世界金融市場中發光發熱，為臺灣資本市場之蓬勃發展貢獻心力！

期交所第一個25年已締造多項佳績，邁向未來更多個25年，將持續努力於商品面創新、制度面完善、資訊系統服務效能提升、國際合作及市場教育訓練等，並發揮「取之社會、用之社會」的理念，持續善盡企業社會責任，同時建構國際化及幾近全天候交易平台，帶領臺灣期貨市場航向期貨新紀元。

更新時間 : 2023-08-21 20:39 GMT+08:00

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