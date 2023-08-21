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東台灣迎接嶄新風貌！台東阿塱壹北端入口景觀營造　展現大自然與藝文間的交流

台東縣府希望透過藝術品的意象營造，提供旅人觀賞，同時也鼓勵遊客延長停留時間到南迴部落認識在地人文

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 16:59
照片由台東縣政府提供

照片由台東縣政府提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台東縣政府於達仁鄉南田村阿塱壹北端入口進行景觀營造，加拿大藝術家Dave Hind創作「巨手」，排灣族藝術家拉夫拉斯·馬帝靈創作「山海之間」等裝置藝術，今(21)日舉行開幕儀式，副縣長王志輝期吸引民眾走進部落探索排灣族人文內涵，促進部落經濟。

王志輝表示，近年來阿塱壹秘境古道有越來越多旅客前來挑戰，縣政府針對阿塱壹古道臺東端前600公尺進行完整的路徑改善，不僅能提供安全且不破壞環境的道路，更使旅客不需要申請入山名額，還能輕鬆的體驗「阿塱壹微古道」的壯闊與美麗。

加拿大藝術家Dave Hind來臺東駐村創作，透過創作期間與族人和刺青師討論，於阿塱壹古道縣界處創作大型裝置藝術，以「波浪和山谷」手紋象徵臺灣豐沛富饒的人文與自然能量，台東縣政府表示，其實這件作品在4月完成後，就已經成為熱門打卡景點，不少人已在各社群網站PO出照片，吸引大家的注意。另外，排灣族藝術家拉夫拉斯·馬帝靈，在這條橫跨兩地區及多族群遷移故事的背景下，創作「山海之間」。

台東縣府希望透過藝術品的意象營造，提供旅人觀賞，同時也鼓勵遊客延長停留時間到南迴部落認識在地人文，也希望大家多多維護環境，未來縣府也將持續推動南田公園的整建，促進臺東最南端的觀光及部落經濟。

台東縣政府表示，透過「南田社區發展協會-阿塱壹古道部落遊程」預約之遊客，極力推薦參加全套導覽體驗遊程，藉由專業解說，對於古道歷史、部落風土民俗有深刻的感受，另外還可預約部落風味餐及住宿接待，附近還有180度南田觀景台、達仁鄉人文自行車道等景點，走訪部落間，以最自然、舒適的方式融入當地。

東台灣迎接嶄新風貌！台東阿塱壹北端入口景觀營造　展現大自然與藝文間的交流

照片由台東縣政府提供
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