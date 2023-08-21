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被批「政治反核」賴勁麟發表4點聲明　辭去台灣雲豹能源董事長及子公司職務

■雲豹能源指出，董事會受理賴勁麟辭任後，依公司法由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長行使職權，直到新任董事長選出。■雲豹能源指出，同時接獲獨立董事李退之辭任書，辭去獨立董事職務。■國民黨籍台北市議員徐巧芯在臉書po文指出: 賴勁麟、李退之心虛烙跑，不就是為了救雲豹小公主賴品妤的選情？

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 17:25
雲豹能源董事長賴勁麟於今（8/21）主動辭任該公司董事長及所有子公司職務。(圖/官方網站) 

雲豹能源董事長賴勁麟於今（8/21）主動辭任該公司董事長及所有子公司職務。(圖/官方網站) 

延伸閱讀: 藍營稱父親賴勁麟公司賺綠能財、「政治性反核」 民進黨立委賴品妤反駁：冷飯熱炒　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨籍立委賴品妤父親、前立委賴勁麟近來被揭露是雲豹能源董事長，並掛名18家能源公司，遭國民黨陣營攻擊。賴勁麟今天(8/21) 發表4點聲明，並辭去雲豹能源董事長及子公司職務。

賴勁麟聲明中表示，雲豹能源為證交所創新板的上市公司，是一家治理嚴謹的好公司，卻因他擔任董事長，竟被抹黑、誣衊；除了辭去董事長一職，他也會用法律行動來終止造謠。

賴勁麟聲明指出，為避免他的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源（綠能）政策，並藉機醜化抹黑選舉對手。他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

他強調，任何指控都要有證據。針對某些政黨、黨派、社群媒體、名嘴人物，以及若干媒體機構對於他個人、家人及雲豹能源，在這段時間毫無根據的荒謬抹黑，他及雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽。

他聲明中強調，堅定反核是一生職志。他從年輕時就投入反核運動，因1979年美國三浬島核洩漏、1986年烏克蘭車諾比核災，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡；2011年日本311的核災，正好印證了這個擔憂，更何況台灣完全沒有能力處理核廢料。

聲明第三點指出，為守護台灣未來推動綠能。綠能是乾淨的能源，更是全世界能源發展的趨勢，淨零排放、RE100是目前各國追求的目標。他1998年擔任立法委員時，是台灣最早倡議及推動「再生能源發展條例」的委員，希望台灣開始大力發展綠能；立法院通過發展條例後，台灣綠能新時代正式來臨。

他聲明中也強調，雲豹能源是遵守證交法令的上市公司。雲豹能源成立於2016年，他就擔任法人董事，2017年被董事會推舉為董事長至今，雲豹能源是由一群對綠能發展充滿熱情的年輕人共同參與，恪遵法令，一步一腳印，從未用過任何特權，或做任何犯法的事。

他指出，「台灣綠能發展至今是許多人的共同努力，成功不必在我，而失敗萬萬不能因我而起。」

賴勁麟聲明稿 全文如下: (取自官網)

賴勁麟先生於今（21）日發表四點嚴正聲明：

為避免我的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料——因為他們正在扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源（綠能）政策，並藉機醜化抹黑選舉對手。我已向雲豹能源董事會提出辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

第一、任何指控都要有證據

有鑒於某些政黨/黨派、社群媒體/名嘴人物，乃至於若干媒體機構對於我個人、我家人以及雲豹能源，在這段時間來毫無根據的荒謬抹黑，我及雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽！

第二、堅定反核是一生職志

我從年輕時就投入反核運動，因1979美國三浬島核洩漏、1986烏克蘭車諾比核災，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡，2011日本311的核災，正好印證了這個擔憂；更何況台灣完全沒有能力處理核廢料！

第三、為守護台灣未來推動綠能

綠能是乾淨的能源，更是全世界能源發展的趨勢，淨零排放、RE100，是目前各國追求的目標！

25年前，1998我擔任立法委員時是台灣最早倡議及推動「再生能源發展條例」的委員，希望台灣開始大力發展綠能，歴經田秋堇等多位委員的再接再厲，終於在立法院通過發展條例，台灣綠能新時代正式來臨。

第四、雲豹能源是遵守證交法令的上市公司

雲豹能源成立於2016，公司成立我就擔任法人董事，2017我被董事會推舉為董事長至今，雲豹能源是由一群對綠能發展充滿熱情的年輕人共同參與，我帶領著大家恪遵法令，一步一腳印，從未用過任何特權，或做任何犯法的事，公司逐年成長，為了長遠發展、加強公司治理並申請上市，現為證交所創新板的上市公司，遵守證交法所有的規範！它是一家治理嚴謹的好公司，奈何由於我擔任董事長，竟被抹黑、誣衊至如此不堪？

最後的最後，我始終相信：台灣綠能發展至今是許多人的共同努力，成功不必在我，而失敗萬萬不能因我而起。

要知道，綠能若是失敗，絕對不是經營者的失敗，而是社會大眾被認知作戰所蒙蔽。這場認知作戰，把停電和缺電勾連在一起，把台電虧損牽扯成是發展綠能造成，這都只是為了達到「核能復辟」的自私目的，令人遺憾。

願我的去職，能夠真正為台灣的未來與綠能發展做出貢獻。

我用辭職跟法律行動來反駁，我要告訴造謠者：這不悲壯，因為我的初心不變且很莊嚴。

中央社引述雲豹能源今下午表示，董事長賴勁麟主動辭任董事長及所有子公司職務，董事會表示惋惜並尊重賴勁麟的決定，集團營運不受影響。

雲豹能源指出，董事會受理賴勁麟辭任後，依照公司法由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長行使職權，直到新任董事長選出。

另外，雲豹能源指出，同時接獲獨立董事李退之辭任書，辭去獨立董事職務。雲豹能源也將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。

不過國民黨籍台北市議員徐巧芯一小時前在臉書po文指出:

賴勁麟、李退之心虛烙跑，不就是為了救雲豹小公主賴品妤危及的選情？

我對於他們提出的質疑一直以來有四個，都是直接而且有證據的指控，賴勁麟也是雲豹一隻，跑得快，但通通沒有回答......
雲豹
賴勁麟
賴品妤
反核
綠能
能源

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