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看到脖子痠 15分鐘台灣史上最長河上煙火！8/27、9/3只在淡水漁人碼頭

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 16:37
因應七夕情人節到來，淡水漁人碼頭將於8/27、9/3獻上情人節主題煙火。（圖／新北市漁業處）

因應七夕情人節到來，淡水漁人碼頭將於8/27、9/3獻上情人節主題煙火。（圖／新北市漁業處）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）隨著台北大稻埕煙火完美落幕，淡水漁人碼頭情人節主題煙火即將登場，延續往年用高空煙火帶來現場震撼感，今年還以情侶笑臉、愛心的造型煙火創造獨特亮點，讓情侶感受滿滿的浪漫氛圍。

新北市漁業處表示，「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動已於7/22盛大登場，因應8/22為七夕情人節，今（21）日晚上6點半起推出情人節限定版光雕水舞展演外，8/27晚上8點也將獻上情人節主題煙火，隔週日(9/3)接續上演淡水主題煙火，邀請大家七夕情人週來漁人碼頭欣賞水舞、煙火，創造美好回憶。

漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀，近年已成為淡水在地的年度盛會，每年吸引至少10萬人觀賞。今年加碼推出長達15分鐘的河上煙火，為史上最長，並延續往年用高空煙火帶來現場震撼感。首場煙火秀於七夕情人節後的週日(8/27)登場，延續情人節浪漫氛圍，以「愛戀漁人」煙火呈現七夕情人節主題，用情侶笑臉、愛心的造型煙火創造獨特亮點。

淡水區漁會表示，今年由淡水區漁會及新北市漁業處共同主辦，夏日夜晚漫步淡水，除可欣賞15分鐘主題煙火，每晚6點半起還有光雕水舞秀、情人橋光雕接續展演，小朋友也能免費暢玩幾米溜溜帽遊樂場，此外港區內的魚藏餐廳美味佳餚更是搭配璀璨煙火的首選。
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更新時間 : 2023-08-21 20:39 GMT+08:00

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