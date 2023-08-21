美韓聯合軍演「乙支自由護盾」正式展開　迅速轉換至戰爭狀態為重點

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓與美國於21日0點正式開始「乙支自由護盾」聯合軍演，此次軍演將擴大規模，加強韓美同盟應對能力，並模擬北韓在戰爭期間釋放假消息，將訓練重點放在迅速轉換為戰爭模式。

韓聯社報導，此次「乙支自由護盾」聯合軍演，先於16日至18日進行事前演練，21日正式演練，演練將持續至31日，分為兩部分進行。

第一部分為21至25日，第二部分為28至31日，除了韓美陸、海、空三軍及陸戰隊外，駐韓美軍及美國本土太空軍也將參與演習，據悉，美國有高機率派出B-1B戰略轟炸機等戰略資產。

報導指出，此次聯合軍演將模擬從非戰爭狀態迅速轉換為戰爭時期的狀態，並把北韓核武及飛彈能力的提升、安全局勢的變化，以及參照烏俄戰爭的經驗，模擬北韓在衝突期間，可能散布假消息的情況等，都將放進演練內容中。

另外，此次軍演也將擴大聯合野外機動訓練規模，將在聯合科學化戰鬥訓練等13個項目上進行機動訓練；而雙龍聯合登陸訓練等25個項目，規模也將比去年的「自由護盾」還要大。

報導也指出，在聯合軍演期間，北韓將動用媒體進行強烈的批判，同時也將進行武力挑釁，因此南韓軍方也將加強對北韓的監視及應對態勢。

南韓國家情報院於17日表示，針對美日韓首腦會談及韓美聯合軍演，北韓正準備發射洲際彈道飛彈等，進行多項挑釁。