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台灣健保史上最貴給付藥物首例通過！罕病SMA基因治療藥一劑4900萬

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 15:55
罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的基因治療藥自8月起納入健保給付，首名通過給付是1名南部未滿6個月嬰兒。（圖／路透社）

罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的基因治療藥自8月起納入健保給付，首名通過給付是1名南部未滿6個月嬰兒。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合整理報導）罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的基因治療藥自8月起納入健保給付，首名通過健保給付是1名南部未滿6個月嬰兒。健保署表示，該藥的適應症為「6個月以下發病，且帶有基因突變」，目前只有這家南部醫院為這名6個月嬰兒提出申請，暫時沒有其他待審案。

健保署表示，罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥為一次性治療、終身有效，適應症為「6個月以下發病，且帶有基因突變」，一劑要價4900萬，可說是目前全球最貴的罕病藥物，是健保在罕病用藥部分首次把基因治療藥品納入給付，預估1年有8名病童受惠。

健保署副署長蔡淑鈴說明，目前健保給付背針、口服及基因針劑等3種SMA治療藥物。SMA基因治療藥自8月起納入健保給付後，現階段只有這家南部醫院為這名6個月嬰兒提出申請，暫時沒有其他待審案，但相信只要有類似個案，各醫院就會迅速收集資料，相關申請會陸續出現。

SMA基因治療藥問世至今，才追蹤8年左右，究竟是否真的有療效，健保署副署長蔡淑鈴解釋，用藥後需要長期追蹤，每4個月進行1次標準運動功能檢查，提交療效追蹤等資料，每年須總評估1次，至少追蹤10年。

財團法人罕見疾病基金會和Biogen台灣百健資料顯示，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）脊是因為脊髓的前角細胞（運動神經元）漸進性退化，造成肌肉麻痺、萎縮無力，但智力完全正常。脊髓性肌肉萎縮症為一種染色體隱性疾病，若同時遺傳到來自父母的突變SMN1基因，才有可能罹患SMA，發生機率約1/10,000，台灣每年出生的新生兒當中約有25個罹患此症。如果孩童只遺傳一組突變的SMN1基因，將被視為「帶因者」，通常部會有相關症狀。

據研究顯示，每50位國人約有1人會攜帶SMN1基因突變，因此建議夫妻在做生育決策時、懷孕早期可自費抽血檢測自己是否為帶因者，以評估遺傳給下一代的風險。
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更新時間 : 2023-08-21 20:38 GMT+08:00

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