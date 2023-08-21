臺美環保合作歡慶30週年　王雅玢期盼環境部成立後持續深化合作關係

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺美環保技術合作協定簽訂於1993年，為慶祝雙邊合作30 週年這個重要的里程碑，行政院環保署期盼大家藉由瞭解臺美交流合作所經歷的階段轉變， 認識環境問題挑戰的演進，並發現夥伴與合作的力量，今（21）日在台北華山文創園區舉辦回顧 與展望活動，歷年共同合作夥伴都受邀參與。

環保署副署長王雅玢在致詞時，一段友誼可以持續並攜手肩負責任，需要善意、 信任與承諾，相信環境部成立後， 臺美環保合作將能持續深化合作關係，攜手在環保技術、 環境治理和永續發展領域取得更多的突破與成就， 持續締造更多里程碑。

王雅玢感謝一路支持臺美環保合作的美國環保署助理署長西田珍(Jane Nishida)， 以及30年來曾經參與的所有單位和人員。她也感謝在協定架構下共同推動的外交部、教育部、標準檢驗局、 海洋保育署、國民健康署等政府機關以及學術單位與民間團體， 並歡迎與會夥伴國家加入國際環境夥伴網絡， 為複雜的環境議題共同投入心力。

美國環保署助理署長西田珍在致詞中分享了臺美三十年來合作的背景與 點滴，並對台灣的貢獻及領導與合作夥伴的成就表達讚揚。她強調， 在歡慶三十年合作與國際環境夥伴計畫共同成就的此刻，更重要的是 相信臺美間堅實的夥伴關係， 不但能讓台灣在全球環境領導的角色更為鮮明， 未來更能在氣候變遷、氣候韌性、環境健康、 青年參與等重要的環境永續議題，推動更深化的合作活動與專案，攜 手為更美好永續的地球努力。

慶祝活動並以影片及展示的方式， 回顧三十年來臺美重要環保交流活動， 展現臺灣環保署從早期環保科技與管理政策的學習者轉變至區域分享 者的成長脈絡，包括臺美自2014年推動「國際環境夥伴計畫 (International Environmental Partnership, IEP)」， 臺灣逐漸蛻變為能與區域國家分享環保知識與經驗的角色， 推動包括臺美生態學校、全球環境教育夥伴（GEEP）、 國際電子廢棄物管理網絡（IEMN）、亞太汞監測網絡（APMM N）等專案，而參與網絡活動的各國官員或專家，也透過影片， 道出對臺灣及美國合作建構區域環保量的感謝。

展示回顧30年來臺美重要環保合作成果。(照片由環保署提供)