【更新】中國片面宣布暫停台灣芒果輸入　我農業部採具體措施捍衛農民收益

更新時間: 2023-08-21 16:00

首次發稿: 2023-08-21 15:31

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國中央電視台報導，國台辦發言人朱鳳蓮8月21日表示，今年以來，中國海關從台灣輸入中國的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。該有害生物一旦傳入，將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

為從源頭上防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣芒果輸入中國(如下圖) ，並已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》聯繫管道向台灣方面通報，要求台灣方面進一步完善植物檢疫管理體系。

她表示，上述措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合中國相關法律法規和標準。

對此, 台灣農業部指出，針對中方屢次不符合國際慣例，未經科學性對話即任意中斷貿易的作法，我方深感遺憾，農業部將持續透過雙邊管道呼籲中國儘速與我國進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷中。同時，政府也將持續採取強化國內行銷、促進加工及開拓外銷新興市場等具體措施，維持國內芒果產銷與價格穩定，確保農民收益不受影響。

台灣農業部指出，國內今（112）年芒果生產量約17萬餘公噸，外銷量占總產量2.2%，其中外銷中國大陸938公噸，僅占產量約0.5%，而台灣芒果外銷市場更是分散有成，沒有集中單一中國市場，日韓外銷值為前兩名。

農業部強調，在政府及農民、農民團體、貿易業者的共同努力下，近年來我國農產品已大幅降低對中國市場依賴，外銷中國的金額占比從2018年的23.2%在去年已降至12.9%，今年1至7月更降為9.1%，中國已落居我農產品外銷第4大市場(前3名分別為美國、日本及香港)；而我國水果銷中比例從2019年最高的80.1%，在去年更降至1.6%，日本已經取代中國成為台灣水果最大外銷市場。

圖/中國央視網