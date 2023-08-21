心跳加快恐是心臟衰竭前兆 五年死亡率逾50% 醫曝7大日常照護重點

(台灣英文新聞/醫藥組 台北報導)台灣約有70萬人患有心衰竭，而心臟衰竭又常伴隨糖尿病和腎臟病等，因此「共病共管」成為目前心衰竭治療的重點趨勢，為呼籲患者注重共病危機，財團法人中華民國心臟基金會今年推出《愛心大冒險》雙衛教手冊，鼓勵民眾積極自我紀錄，一同對抗心、糖、腎風險！

心跳加快跳不停？心衰竭五年死亡率逾50%超危險！

心衰竭造成心臟血液輸出量與身體器官需求量無法達成平衡，導致患者容易疲倦、心悸、下肢水腫、尿量減少，如果持續惡化，最終連講話、坐著、躺平都會氣喘吁吁。除了這些常見症狀，心跳過快更是一項容易被忽略的重要表徵，台大醫學院內科教授、心臟內科王宗道醫師指出，民眾對「累喘腫」的症狀表現有一定認知，卻常忘記心跳過快也是心衰竭的主要症狀之一，如果民眾時常有感像是陷入愛河、心臟不斷蹦蹦跳的狀況，要注意可能是心衰竭在作怪。

心跳加快的症狀是因為心臟收縮力道不足、需加快跳動以供應足夠血液給身體器官，久而久之可能引發多重器官衰竭或心律不整，導致患者猝死，資料統計，心衰竭五年死亡率逾50%，致死率比多數癌症更高，所以醫師建議，民眾如發現自己有心跳過快、累、喘、腫四大症狀，應及早就醫、及早治療。

醫曝9成心衰患者有2-3種共病！「共病共管」成治療新趨勢

心衰竭致病因子與多數心血管慢性病相同，患者常見併發腎臟病、糖尿病、高血壓等，王宗道分享，求診患者中近9成都有2-3種共病，統計數據亦顯示，急性心衰竭患者併發腎功能惡化比例達45%、並有約40%心衰竭患者同時患有糖尿病，顯見心衰竭、糖尿病與腎臟病三者息息相關，因此「共病共管」成為歐美等地的當前治療強調重點。

心衰竭治療多以藥物治療為優先，隨共病共管成為評估標準，王宗道醫師指出，能兼顧心、糖、腎控管的藥物成為目前一線的治療選擇，例如SGLT2抑制劑近年即被正式列入心衰竭治療指引中。醫師提醒，有別以往僅要求心衰患者監測體重、水分攝取與血壓，現在醫師也會開始關注心衰竭、糖尿病、腎臟病的共病風險而提醒患者應同步監測糖化血紅素、腎功能、尿蛋白等數值。

自我照護上除了定期紀錄、定時服藥、注重飲食與運動、禁菸禁酒等，其他共病患者更分別有需要注意的照護重點，包括：心衰竭與腎臟病共病患者更需注意包括飲食中鈉含量與蛋白質攝取，心衰竭及糖尿病共病患者應注意五穀根莖類、乳製品與水果這類直接影響血糖上升的食品攝取量等等。

財團法人中華民國心臟基金會表示，今年為鼓勵患者積極自我監測以利治療評估，於6月與10月推出兩本衛教手冊「愛心大冒險1-護心戰腎之旅」、「愛心大冒險2-護心控糖之旅」，以繪本形式轉化新知，衛教患者心衰竭與糖尿病、腎臟病的關聯性，有需要的患者可上網下載作為日常自我照護的提醒，並積極與醫護討論合適治療選擇。