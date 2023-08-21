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【2024台灣總統大選】 民調：4成3支持賴清德創新高 領先柯文哲幅度拉大

「三位候選人支持度彼此相差不超過十個百分點的情況，已成過去，.... 柯文哲已全面壓倒侯友宜，侯友宜已被全面邊緣化。」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 11:52
【2024台灣總統大選】 民調：4成3支持賴清德創新高 領先柯文哲幅度拉大

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 台北綜合報導）根據台灣民意基金會最新民調，就民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭來看，結果發現受訪者中 43.4% 支持賴清德，創下個人歷史新高，遙遙領先柯文哲與侯友宜。

根據這份民調，支持賴清德占 43.4% ，柯文哲占 26.6% ，侯友宜占 13.6% ，另有 10.2% 尚未能決定， 6.1%沒意見、不知道、拒答。基金會董事長游盈隆指出，賴清德的支持度擴大領先柯文哲 16.8 個百分點，柯文哲又領先侯友宜 13 個百分點。

【2024台灣總統大選】 民調：4成3支持賴清德創新高 領先柯文哲幅度拉大
(圖片翻攝自台灣民意基金會民調報告)

游盈隆分析，和上個月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢已完全不同，賴清德大幅增加七個百分點，「扶搖直上，氣沖牛斗，有鯉魚躍龍門的架勢」，也比 2019 年同月蔡英文支持度更高出 2 個百分點；而本月失言較多的柯文哲略降1.2 個百分點，續穩居第二，沒有太大損傷，但離第一越來越遠；至於侯友宜，支持度大幅下滑6.6 個百分點，「宛如自由落體急速墜落，原本穩輸情境（No Win Situation）更加惡化。」

游盈隆表示，「三位候選人支持度彼此相差不超過十個百分點的情況，已成過去。」

從地緣政治來看這份民調，六都 16 縣市中，賴清德已取得全面領先的地位，柯文哲已全面壓倒侯友宜，侯友宜已被全面邊緣化。游盈隆舉三縣市為例：台北市選民中，四成二挺賴，二成四挺柯，一成四挺侯；新北市選民中，四成二挺賴， 三成二挺柯，一成三挺侯；台南市選民中，四成七挺賴，二成七挺柯，一成五挺侯。

游盈隆觀察到，當賴清德民意支持度飆上四成三，柯文哲與侯友宜各自只有二成七和一成四時，已打破「兩邊和大於第三邊」的三角形原理。一言以蔽之，三角督已成過去，選情已非三足鼎立，取而代之的是，「一強、一中、一弱」的競爭結構。至於這樣的結構能否持續到明年選舉投票日，游盈隆說有可能，但還是有變數。

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更新時間 : 2023-08-21 13:23 GMT+08:00

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