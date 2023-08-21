2023蔣渭水台語漢詩吟唱賽初賽成績揭曉　複賽移師宜蘭傳藝中心

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）義美文教基金會為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術﹐連續第三年舉辦高中生漢詩吟唱賽，「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」共計吸引100名來自全國各地一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等同學報名參加，主辦單位表示，經評審團多日審查與討論，選出40位進入複賽，今(21)日在臉書官網公布入圍名單。

義美文教基金會表示，「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」共計吸引100名來自全國各地一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等同學報名參加，其中包括15名客語參賽者，也有前兩屆參賽同學再度報名挑戰，充分展現年輕世代傳承本土語言的熱忱。經評審團優選40名同學晉級複賽，其中包含9位客語參賽者；台中啟明學校特教生亦展現高水準，三名參賽同學皆獲評審青睞，取得複賽資格。

義美文教基金會說，9月9日於「宜蘭國立傳統藝術中心」舉行複賽，複賽前20名將可進入決賽。決賽訂10月15日在立法院群賢樓舉行，第一名可獲獎學金20萬元，第二名兩位各獲獎學金10萬元，第三名三位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金一萬元。

「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」指導單位是立法院、教育部、文化部，協辦單位包括財團法人全聯善美的文化藝術基金會、財團法人仰山文教基金會、灘音吟社、天籟吟社、台灣瀛社、中央通訊社、公共電視文化事業基金會、財團法人民視文教基金會、自由時報、鏡電視等。比賽詳情請上活動官網查詢，網址：https://kwstcpc.com。