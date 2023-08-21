Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

2023蔣渭水台語漢詩吟唱賽初賽成績揭曉　複賽移師宜蘭傳藝中心

義美文教基金會：「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」共計吸引100名來自全國各地一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等同學報名參加。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/21 11:43
圖／取自宜蘭傳藝園區粉絲團

圖／取自宜蘭傳藝園區粉絲團

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）義美文教基金會為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術﹐連續第三年舉辦高中生漢詩吟唱賽，「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」共計吸引100名來自全國各地一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等同學報名參加，主辦單位表示，經評審團多日審查與討論，選出40位進入複賽，今(21)日在臉書官網公布入圍名單。

義美文教基金會表示，「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」共計吸引100名來自全國各地一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等同學報名參加，其中包括15名客語參賽者，也有前兩屆參賽同學再度報名挑戰，充分展現年輕世代傳承本土語言的熱忱。經評審團優選40名同學晉級複賽，其中包含9位客語參賽者；台中啟明學校特教生亦展現高水準，三名參賽同學皆獲評審青睞，取得複賽資格。

義美文教基金會說，9月9日於「宜蘭國立傳統藝術中心」舉行複賽，複賽前20名將可進入決賽。決賽訂10月15日在立法院群賢樓舉行，第一名可獲獎學金20萬元，第二名兩位各獲獎學金10萬元，第三名三位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金一萬元。

「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」指導單位是立法院、教育部、文化部，協辦單位包括財團法人全聯善美的文化藝術基金會、財團法人仰山文教基金會、灘音吟社、天籟吟社、台灣瀛社、中央通訊社、公共電視文化事業基金會、財團法人民視文教基金會、自由時報、鏡電視等。比賽詳情請上活動官網查詢，網址：https://kwstcpc.com。
義美文教基金會
蔣渭水台語．客語漢詩吟唱比賽
蔣渭水
母語保存
台語
客語
宜蘭國立傳統藝術中心
立法院
漢詩吟唱

相關新聞

《臺灣民報》創刊百年特展 珍貴史料回望臺灣言論自由史
《臺灣民報》創刊百年特展 珍貴史料回望臺灣言論自由史
2023/06/28 18:10
「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的希伯來風情
「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的希伯來風情
2023/06/14 11:06
台灣響應世界環境日　立法院長游錫堃推薦低碳蔬食料理
台灣響應世界環境日　立法院長游錫堃推薦低碳蔬食料理
2023/06/05 16:44
【台灣2024大選】侯友宜拜會國民黨團：我會更認真打拚　朱立倫: 郭台銘是藍軍最重要成員
【台灣2024大選】侯友宜拜會國民黨團：我會更認真打拚　朱立倫: 郭台銘是藍軍最重要成員
2023/05/31 17:29
漫遊臺灣第一！臺北大稻埕周日活動開跑　太平町古街巡禮5/28登場
漫遊臺灣第一！臺北大稻埕周日活動開跑　太平町古街巡禮5/28登場
2023/05/26 13:57

更新時間 : 2023-08-21 13:22 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
改制環境部在即！回顧36週年　首任署長簡又新：環保署改變了台灣的生活環境
改制環境部在即！回顧36週年　首任署長簡又新：環保署改變了台灣的生活環境
超勵志電影《攻其不備》被踢爆是假的！前NFL球員開告「養父母」把他當搖錢樹
超勵志電影《攻其不備》被踢爆是假的！前NFL球員開告「養父母」把他當搖錢樹
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
「2023澎湖追風音樂節」19日登場　A-Lin、五堅情、高爾宣等17組大咖輪番獻唱
「2023澎湖追風音樂節」19日登場　A-Lin、五堅情、高爾宣等17組大咖輪番獻唱
天乾物燥 加拿大西岸野火轉「火焰風暴」數萬人撤離
天乾物燥 加拿大西岸野火轉「火焰風暴」數萬人撤離
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【開箱影片】世界客家博覽會必看兩大館斥資破億　全台最大光雕秀、巨萌Hello Kitty充氣裝置別錯過
【開箱影片】世界客家博覽會必看兩大館斥資破億　全台最大光雕秀、巨萌Hello Kitty充氣裝置別錯過