中國氣燄高張 美國、日本、澳洲擬派航母參加南海聯合軍演

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國在印太地區行事霸道，日前才又與菲律賓爆發爭端，為了加以反制，美國、日本、澳洲將於本周在南海進行聯合軍事演習。

美聯社引述菲律賓官員說法，為了展現軍事實力與聯合作戰力，三國將各派一艘航空母艦參與本次演習。美國會出動美利堅級兩棲突擊艦（USS America），日本會派遣最大戰艦之一的出雲號護衛艦（JS Izumo），澳洲則會派出坎培拉級兩棲突擊艦（HMAS Canberra）。

三方的作戰指揮官將於演習結束後齊聚馬尼拉，與菲律賓軍官會晤。菲律賓官員表示，由於後勤問題，本次菲國不會加入，但不排除未來加入聯合軍演。

為了爭奪南海島嶼主權，中國與菲律賓不時爆發齟齬。本月5日，六艘中國海巡艦艇、三艘武裝船隻刻意阻撓菲律賓船隻向駐紮在南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的軍員提供補給。其中一艘菲國補給船遭中方船隻噴射高壓水柱，危險驅逐行徑引發菲國強烈抗議譴責。

在爭議的2016年南海仲裁案中，國際海洋法庭支持菲律賓訴求，不承認中國所謂的九段線主張，但中國始終不接受。本月衝突事件後，中國外交部反批菲律賓以一艘軍艦非法「坐灘」仁愛礁，並運送加固物資，遲遲不拖走。其並稱中國海警維護中方主權，「現場操作專業、克制，無可非議」。

今年2月，中國海警船也曾以雷射光束照射菲律賓巡邏艇，導致部分船員短暫失明。華府再三警告，依據《美菲共同防禦條約》，若菲律賓武力、船艦、飛機遭受武裝攻擊，美國將協防盟友。



中國海警船對菲律賓船隻噴射高壓水柱（圖／美聯社）



被中國指控坐灘擱淺、佔著仁愛礁不走的菲律賓老舊軍艦馬德雷山號登陸艦（BRP Sierra Madre）（圖／美聯社）