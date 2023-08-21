斥資2千萬！雄獅打造台灣自行車補給站　全方位服務一次看！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）禮賓候車室吃的到剝皮辣椒山豬肉Pizza、喝手沖咖啡！雄獅旅遊打造13座時尚「宜花東自行車補給站」與「花蓮台鐵禮賓候車室」遍佈全台，提供交通工具租賃、淋浴設備、行李直送飯店等全方位服務。

耗資近2千萬元、歷時半年!「宜花東自行車補給站」將分階段上路提供旅客交通租賃及旅遊諮詢，包括單車與汽機車租借、周邊景點、旅宿餐飲等資訊，以一站式模式提供民眾規劃遊程。

花蓮站點提供單車、電動輔助自行車等租借服務，24小時最低150元起，並提供簡易維修、水源補給與淋浴設備等，租借單車及電輔車8月底前還有85折優惠。搭配自行車補給站完善服務，更設計多條「花東鐵馬遊程」，走訪鐵花村、砂卡礑步道口、燕子口、七星潭等地，電輔車、安全帽及領騎導覽一應俱全，四人即可成團、半日遊800元起。

為符合低碳運具概念，除了引進電動機車，未來將逐步提供電動汽車，8月底前租借享電動機車5折、汽車85折優惠。並與旅宿業者合作提供「行李寄存、直送飯店」的貼心託運服務，包括花蓮煙波酒店、花蓮福容飯店、花蓮理想大地渡假飯店、秧悦美地度假酒店等都是合作對象。

台鐵比照航空公司貴賓室，在花蓮站所打造的首座「鐵道版」禮賓候車室導入美學設計、融合在地特色元素，設有沙發休憩區、免費充電插座、無線網路、專屬化妝室、免治馬桶等，以及精緻茶點，最低消費150元起即可入內，台鐵會員、騰雲座艙貴賓享9折優惠外，特定簽約企業另有專屬優惠。

禮賓候車室餐飲由雄獅集團欣食旅進駐規劃，結合在地食材提供獨特體驗，喝的到1公斤價值超過10萬元的阿里山鄒築園冠軍索恩那手沖咖啡，並推出剝皮辣椒與馬告山豬肉風味Pizza，更和花蓮知名甜點-邊境法式點心坊等合作，設計「花蓮禮賓室限定版」特色甜點組合，外觀猶如七星潭的海浪及鵝卵石，全台禮賓候車室尚有南港、新烏日、新左營待設置，其中南港禮賓候車室預計今年年底正式完工啟用。

雄獅旅遊表示，東部鐵道場域佈局有成，宜花東自行車補給站、禮賓候車室、雄獅花蓮門市為重要三箭，若再與鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號觀光列車和兩鐵旅遊列車串聯，更能促進低碳觀光發展。鐵路加鐵馬的綠色遊程，兼顧便利性和舒適性深入探訪特色小鎮，用輕鬆簡單的方式帶來小鎮漫遊與慢活，未來期盼與觀光產業夥伴共同攜手，發揮場域最大綜效，打造東部綠色旅遊新體驗。