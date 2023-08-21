屹立不搖15年 「貳樓」推白肉和蔬食占比近7成全新菜單 再抽最大獎「2人免費吃15次」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）成立於2007年的貳樓，走過15個年頭，除了推出全新品牌標誌與白肉和蔬食占比提高到總體近七成的全新菜單外，更加碼推出人人有獎抽獎活動，即日起至8月31日活動期間內，成為貳樓LINE會員「里勞厝」，並揪3位親朋好友加入里勞厝，即可參加抽獎，最大獎為「兩人同行，免費吃貳樓15次」。

15年以來，貳樓在服務理念與餐點設計中承載著台灣文化，以美式早午餐料理結合台灣在地風味，融合出屬於貳樓獨有的溫厚人情味，適逢15週年，貳樓推出全新品牌標誌，將貳樓的「貳」轉化成超級符號「2」，以台灣傳統鐵皮刻字工藝概念，象徵刻字師一鑿一刀的筆畫精神，融合了「人情與溫度」，貳樓希望藉由品牌理念融合全新品牌標誌，傳遞出台灣在文美學與人文價值。

15週年新菜單，白肉和蔬食的占比提高到總體近七成。（貳樓提供）

全新菜單方面，以友善身體與環境為理念，結合經典回歸的人氣餐點，顛覆白肉與蔬食料理的刻板印象，以白肉、蔬食、就是肉作為三大分類，沿襲美式早午餐的風格，推出多款新特色餐點，融合對地球友善的深切關懷，更將白肉和蔬食的占比提高到總體近七成，傳遞給消費者新潮健康、永續美好的餐飲概念。

以健康、低負擔為出發點的白肉料理，「低碳-舒肥雞藜麥花椰飯」將舒肥雞搭配低碳水、高纖的藜麥花椰飯，增添白肉料理層次口感、「貳樓金牌鹽水雞沙拉」選用台灣特色小吃鹽水雞，綜合美式生菜沙拉融合道地台灣味與美式料理，完美詮釋獨有台味。

早午餐系列產品則是歷久彌新的明星商品，更是忠實粉絲必點的招牌餐點：「橙香法式丹麥Sunny舒肥雞」獨家研發具有橙花香味的法式丹麥吐司搭配低碳舒肥雞，甜鹹交雜的口感，為喜愛白肉的族群提供全新吃法。貳樓也為喜愛蔬食者提供「橙香法式丹麥蕈菇水波海鮮洋芋」一口咬下融合水波蛋和海鮮洋芋結合起司的香氣，衝擊味蕾讓人一吃愛上。

至於最新未來肉系列，「肉丸山丘飯」使用友愛地球的未來肉烹調製作，獨特口感讓人口口驚艷、「陽光雙蛋海地未來堡」以未來肉餅搭上半熟蛋，讓蔬食料理也能感受道地的美式精華。

另外，為歡慶15週年和邀請大家一同加入貳樓，即日起至8月31日，只要加入全新官方LINE 會員「里勞厝」並揪3位親朋好友加入里勞厝，即可抽獎，100%中獎機會，一個帳號能抽三次，最大獎為兩人同行 15次用餐免費。

貳樓微風南山15週年形象概念店，８／17 （四）至８／31（四）展出接貳連三的美好。（貳樓提供）