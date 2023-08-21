更新時間: 2023-08-21 11:33

首次發稿: 2023-08-21 10:41

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 今（21）日早晨6時44分，位於景美到北埔間佳民村平交道，有輛白色轎車直接撞上台東開往樹林的太魯閣號401次列車，轎車車頭幾乎全爛，駕駛受傷送醫，太魯閣號乘客則皆無受傷，準備由花蓮派普悠瑪號至現場接駁401次旅客。

從讀者拍到的影片(下圖) 可以看到, 轎車與疾駛而過的火車擦撞後, 車身360度大迴轉並且騰空躍起! 有報導稱駕駛疑似酒駕。

中央社報導，花蓮約20歲男子今(21日) 晨開車穿越秀林佳民村平交道時，酒駕撞上行進間太魯閣號列車，所幸僅輕傷被警消送醫，依公共危險罪移送偵辦；列車上旅客370名均無人受傷，台鐵列車延誤。

鐵路警察局花蓮分局表示，清晨6時46分接獲花蓮縣警察局110勤指中心通報，台鐵北迴線佳民村平交道發生自小客車闖越撞擊台鐵列車平交道事故。

花蓮分局派員前往現場處理，經查北上第401次太魯閣號列車，行經新城鄉佳民村平交道，男子駕駛自小客車自平交道山側處闖越平交道，撞擊行進中的太魯閣自強號列車第3節車廂。

事故現場轎車車頭全毀，花蓮縣消防局人員獲報到場，將輕傷駕駛人先行送醫，駕駛人酒測值達0.3毫克，將依公共危險罪移送偵辦。

鐵警花蓮分局指出，事故現場員警蒐證完成後放行，列車在現場停留時間約80多分鐘，列車上370名旅客無人員受傷，後續由台鐵調度普悠瑪號接駁北上。鐵路警察局呼籲，民眾酒後切勿心存僥倖駕駛車輛，將持續加強執法強度，展現「酒駕零容忍」執法決心。

有片【恐怖瞬間】台鐵太魯閣號花蓮遭自小客車擦撞 往宜蘭大延誤

台鐵台東開往樹林的401次列車，21日清晨6時許行經花蓮縣秀林鄉佳民村平交道時遭自小客車(紅圈處, TN後製) 擦撞，火車停駛，警消到場將汽車駕駛送醫院救治。（花蓮縣消防局提供）中央社