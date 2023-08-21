〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白

當香港首富李嘉誠宣布7折破盤價賣房時， 引發香港房產市場震撼及國際間的關注， 紛紛都在猜李嘉誠到底打的是什麼算盤？不久， 碧桂園風暴爆發，李嘉誠打折賣房的真相就大白了， 讓人不得不佩服李嘉誠有洞燭先機本領，或者是有錢人就是有消息靈 通的通天本事？只能說，李嘉誠真的是名符其實的香港首富！

李嘉誠日前在香港房地產投下震撼彈，家族公司「長江實業」 旗下新預售屋案「親海駅II」，宣布以市價7折銷售，價格創下7 年新低，626戶不到12小時就完銷。 長江實業日前更是打鐵趁熱，再度釋出「親海駅I」219戶對外銷 售，每坪比先前7折價貴了15.56萬元，短短4天就收到超過5 ,000入票登記。

「親海駅II」平均呎價(實用面積價格)1萬4,868港幣， 若換算為台灣幣別與坪數，大約是一坪215.85萬元，3.8萬 票搶626戶，換算中籤率僅1.647%， 比台灣高普考錄取率還低，再釋出的「親海駅I」219戶， 中籤率也只有4.38%，李嘉誠此波操作可算是大獲全勝。

不過，李嘉誠7折賣房動作卻引發極大爭議，有人解讀「 香港房地產沒救了」、「李嘉誠套現要跑了」，代表香港完蛋了？ 但也有人認為，李嘉誠此舉吸引數以萬計香港民眾搶買， 有房市專家就認為， 這波操作下來就已經知道香港房價的底部在哪裡？ 香港房市未來可能出現重大轉變。

不過，李嘉誠宣布7折賣房才沒幾天， 當時市場還在對香港房產後市爭論不已，碧桂園債務危機爆發了； 緊接著，中國規模最大民營資產管理公司「中植系」 旗下的中融信託也出事了；上周四(17日)最新消息， 中國房地產大集團之一的恒大集團，在美國紐約正式債務重整。 至此，李嘉誠打折賣房真相終於讓人搞清楚了！

為何碧桂園爆雷影響會如此重大？為何碧桂園「大到不能倒」？ 因為，相較2021年底宣布違約的恒大集團，碧桂園旗下的預售、 開發項目數量是恒大集團的4倍之多，據統計，碧桂園有3萬320 7家合作供應商和七萬名員工，碧桂園目前未交屋房源約90萬套， 若公司真出問題，將有90多萬購房者資產受到影響， 危機將波及數百座城市。

碧桂園的危機，影響的不僅是公司員工、供應商、購房者、債權人， 對中國房地產行業和金融系統，也會帶來連鎖反應， 一旦碧桂園倒下，恐將影響更多民營房企， 危機擴散到整個中國房地產和金融市場。

其實，碧桂園早就隱約露出經營端倪，今年7月境內外部分債券出現 大跌跡象、服務總裁兼執行董事李長江減持套現逾2,800萬元港 幣(約新台幣1.13億元)、 董事會主席楊惠妍捐贈鉅額股權予國強公益基金會，碧桂園並於7月 底時預告，2023年上半年可能出現未經審核淨虧損， 現在來看都是對市場發出警訊。

碧桂園付不出債息後，中國眾多房企背後的「金主」 也紛紛人人自危， 中國最大的民營資產管理集團中植企業集團旗下中融信託， 旗下規模達1.54兆台幣的理財商品違約，到期卻無法兌付； 從事不動產開發的國企「遠洋集團」於8月14日公告， 未能在寬限期結束前支付2,094萬美元債利息， 導致違約停止交易；上海市國資委旗下的大型房企綠地控股， 也傳出所持的1.5億人民幣股權遭法院凍結，並被強制執行達2.5億人民幣。

一連串房產大公司紛紛爆雷事件， 讓外界對中國房地產後市都感到不妙， 李嘉誠對房地產向來有預知景氣寒冬本事，十年前就「 提早拋售中國資產」，所以李嘉誠此次不尋常砍價賣樓背後真相， 應該就是已嗅出中國大型地產集團財務危機一觸即發。

在香港房地產業界具指標性的長江實業率先降價賣屋， 反映出整體房價鬆動，市場的降價預期心理似乎已然形成。 最近各種不利中國房地產消息紛紛出籠， 包括金融時報與華爾街日報等外媒都認為， 房地產業在中國經濟占比超過四分之一，是中國經濟重要支撐， 碧桂園若發生大規模倒債，將引發另一波經濟逆風。

日媒報導，新冠肺炎疫情爆發後，中國經濟成長速度急速下滑， 近期各項數據更顯示中國經濟發展幾近停滯， 青年人失業率更是一度飆破20%，或許數據太慘， 中國政府日前宣布暫停發布青年人失業率， 此舉更讓人看衰中國經濟。普遍認為，碧桂園出事、 恒大集團在紐約聲請債務重整， 中國的房地產市場恐怕有瀕臨泡沫化之虞。