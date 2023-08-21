〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白

當香港首富李嘉誠宣布7折破盤價賣房時，引發香港房產市場震撼及國際間的關注，紛紛都在猜李嘉誠到底打的是什麼算盤？不久，碧桂園風暴爆發，李嘉誠打折賣房的真相就大白了，讓人不得不佩服李嘉誠有洞燭先機本領，或者是有錢人就是有消息靈通的通天本事？只能說，李嘉誠真的是名符其實的香港首富！
李嘉誠日前在香港房地產投下震撼彈，家族公司「長江實業」旗下新預售屋案「親海駅II」，宣布以市價7折銷售，價格創下7年新低，626戶不到12小時就完銷。長江實業日前更是打鐵趁熱，再度釋出「親海駅I」219戶對外銷售，每坪比先前7折價貴了15.56萬元，短短4天就收到超過5,000入票登記。
「親海駅II」平均呎價(實用面積價格)1萬4,868港幣，若換算為台灣幣別與坪數，大約是一坪215.85萬元，3.8萬票搶626戶，換算中籤率僅1.647%，比台灣高普考錄取率還低，再釋出的「親海駅I」219戶，中籤率也只有4.38%，李嘉誠此波操作可算是大獲全勝。
不過，李嘉誠7折賣房動作卻引發極大爭議，有人解讀「香港房地產沒救了」、「李嘉誠套現要跑了」，代表香港完蛋了？但也有人認為，李嘉誠此舉吸引數以萬計香港民眾搶買，有房市專家就認為，這波操作下來就已經知道香港房價的底部在哪裡？香港房市未來可能出現重大轉變。
不過，李嘉誠宣布7折賣房才沒幾天，當時市場還在對香港房產後市爭論不已，碧桂園債務危機爆發了；緊接著，中國規模最大民營資產管理公司「中植系」旗下的中融信託也出事了；上周四(17日)最新消息，中國房地產大集團之一的恒大集團，在美國紐約正式債務重整。至此，李嘉誠打折賣房真相終於讓人搞清楚了！
為何碧桂園爆雷影響會如此重大？為何碧桂園「大到不能倒」？因為，相較2021年底宣布違約的恒大集團，碧桂園旗下的預售、開發項目數量是恒大集團的4倍之多，據統計，碧桂園有3萬3207家合作供應商和七萬名員工，碧桂園目前未交屋房源約90萬套，若公司真出問題，將有90多萬購房者資產受到影響，危機將波及數百座城市。
碧桂園的危機，影響的不僅是公司員工、供應商、購房者、債權人，對中國房地產行業和金融系統，也會帶來連鎖反應，一旦碧桂園倒下，恐將影響更多民營房企，危機擴散到整個中國房地產和金融市場。
其實，碧桂園早就隱約露出經營端倪，今年7月境內外部分債券出現大跌跡象、服務總裁兼執行董事李長江減持套現逾2,800萬元港幣(約新台幣1.13億元)、董事會主席楊惠妍捐贈鉅額股權予國強公益基金會，碧桂園並於7月底時預告，2023年上半年可能出現未經審核淨虧損，現在來看都是對市場發出警訊。
碧桂園付不出債息後，中國眾多房企背後的「金主」也紛紛人人自危，中國最大的民營資產管理集團中植企業集團旗下中融信託，旗下規模達1.54兆台幣的理財商品違約，到期卻無法兌付；從事不動產開發的國企「遠洋集團」於8月14日公告，未能在寬限期結束前支付2,094萬美元債利息，導致違約停止交易；上海市國資委旗下的大型房企綠地控股，也傳出所持的1.5億人民幣股權遭法院凍結，並被強制執行達2.5億人民幣。
一連串房產大公司紛紛爆雷事件，讓外界對中國房地產後市都感到不妙，李嘉誠對房地產向來有預知景氣寒冬本事，十年前就「提早拋售中國資產」，所以李嘉誠此次不尋常砍價賣樓背後真相，應該就是已嗅出中國大型地產集團財務危機一觸即發。
在香港房地產業界具指標性的長江實業率先降價賣屋，反映出整體房價鬆動，市場的降價預期心理似乎已然形成。最近各種不利中國房地產消息紛紛出籠，包括金融時報與華爾街日報等外媒都認為，房地產業在中國經濟占比超過四分之一，是中國經濟重要支撐，碧桂園若發生大規模倒債，將引發另一波經濟逆風。
日媒報導，新冠肺炎疫情爆發後，中國經濟成長速度急速下滑，近期各項數據更顯示中國經濟發展幾近停滯，青年人失業率更是一度飆破20%，或許數據太慘，中國政府日前宣布暫停發布青年人失業率，此舉更讓人看衰中國經濟。普遍認為，碧桂園出事、恒大集團在紐約聲請債務重整，中國的房地產市場恐怕有瀕臨泡沫化之虞。