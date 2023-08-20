不畏大雨 「還路於民」估計2.5萬人到場　侯友宜、賴清德、柯文哲等人皆到場致詞

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「還路於民大遊行」於今（20）日下午舉行，遊行開始前卻下起大雷雨，但大雨並未澆熄遊行民眾的熱情，主辦單位估計仍有2萬5000名民眾參加，侯友宜、賴清德、柯文哲、郭台銘、王國材皆到場致詞，表示支持。

中央社報導，「還路於民大遊行」下午4點從凱道出發，遊行全程約3.8公里，共有31個政黨及民間團體參加，主辦單位估計，參加遊行人數約2萬5000人，沿路高喊著「2030行人死亡減半、2040行人死亡歸零」、「優化路口設施、還我人行道」等訴求。



遊行隊伍約在下午4時左右出發，與會者沿途拉著布條表達訴求（圖／中央社）

此次遊行侯友宜、賴清德、柯文哲三位總統候選人以及鴻海創辦人郭台銘、交通部長王國材皆到場致詞。

郭台銘

郭台銘被安排在上半場，他指出，「還路於民」是當民眾過馬路走斑馬線時的安全，他非常支持也贊同，行人行走斑馬線時，不管開車、開公車、騎車的駕駛人，一定要停聽看，讓走在斑馬線上的行人，有真正的人身安全保障，也讓斑馬線有其威權。

郭台銘表示，他過去在半年內就有兩次差點被大車輛撞的經驗，讓他深深感受到，每部車輛轉彎若碰到斑馬線時，一定要停聽看，讓走在斑馬線上的人民感受到絕對的自由、安全，大家要養成習慣。

另外，他也發現很多公車轉彎時，看不到走路的行人，這點是道路交通要改善的部分，希望政府有關單位應該注意所有的規劃設計，要讓車在轉彎時，有足夠的距離、安全，看得到斑馬線上的行人，「每個行人都有行的安全的自由」。



鴻海創辦人郭台銘（中）到場聲援，並現場簽署台灣行人宣言（圖／中央社）

柯文哲

柯文哲致詞表示，日本人口為台灣5倍，死亡人數卻比台灣還低。他指出，目前政府的處理方法就是撒幣，推動道安方案花費新台幣12億元，道路安全品質計畫花費309億元，最近被批評行人地獄又花400億元，但今年1至5月的車禍傷亡人數，卻比去年同期上升13.2%，顯然政府不是沒花錢，但效果不好。

柯文哲以擔任台北市長經驗說，任內仰德大道發生重大車禍造成4人死亡，交通局研究發現，同一地點在5年內曾發生700次車禍，透過改變交通號誌等措施後，第2年車禍率下降60%；他當時認為，若政府能早一點執行改善計畫，就能避免這些遺憾發生。



民眾黨總統參選人柯文哲到場聲援，現場響應活動訴求、簽署台灣行人宣言（圖／中央社）

賴清德

副總統賴清德表示，未來他將秉持「以人為本」、「智慧科技」兩大原則，並落實3大承諾。

一是落實行政院日前通過的道路交通安全基本法草案，本著道安、監理、交通、執法等4大面向，全面改善道路交通安全。

二是承諾未來會結合執政黨、在野黨共同努力，同時中央跟地方攜手，實質、積極、務實改善各縣市交通路況，預計明年底前針對優先的600個路口進行改善。

三是承諾會支持今天活動的台灣行人路權宣言，預計2030年之前，能將道路死亡案例降低50%；到2040年時，結合社會各界力量，達到零死亡的目標。



副總統賴清德（右5）下午與多名民進黨籍民代一起冒雨走了一小段（圖／中央社）

侯友宜

國民黨參選人侯友宜致詞時說，台灣的交通安全面臨史無前例的嚴峻挑戰，要痛定思痛，不斷的徹底改進，最主要是希望讓下一代有更理想、優質的環境；在這樣的環境下，要不斷從交通法規、都市法規、交通工程等作重新檢討，以回應「還路於民」訴求。

侯友宜指出，現階段人車不分，混淆整個交通空間，要同時檢討交通號誌跟標線，不合時宜的都要落實改正；在此狀況下，必須要車讓人、強讓弱，這是天經地義，人本環境的交通裡，不是只有規範跟規矩，還必須要有品德跟修養。

他強調，「別忘了，下了車，我們都是行人，行人好，台灣會更好」，讓人本環境的交通，擺脫地獄惡名，還給下一代找回行人的尊嚴跟快樂。



國民黨總統參選人侯友宜（前中）和民眾在雨中一同前進（圖／中央社）

王國材

交通部長王國材則表示，他過去幾年做得不好，造成行人死傷嚴重，並向大家鞠躬致歉。

王國材說，「還路於民大遊行」所提出的5項訴求，他都一一讀過，他將一一檢討，納入行人交通安全改善政策。

王國材提到，交通安全和行人路權需要跨部會合作，但過去中央和地方權責不清，現在推動交通安全基本法，將中央和部會的權責寫清楚，層級也提高到行政院開道安會報，由全國各部會、各級政府，一起把行人交通安全做好。

至於公共運輸環境訴求，交通部會持續推動安全的公共運輸使用環境。

有關行人設施改善部分，王國材說，有短中長期目標，短期最急迫的是全國有600處嚴重易肇事路口，現在開始到明年底會優先改善。



親子共學團體成員現場帶著小朋友們，一起向交通部長王國材（右3）傳達活動5大訴求（圖／中央社）