美國加州84年來首見颶風「希拉里」 當局警告暴雨將帶來災難性洪水

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)美國加州將遭受84年來首個登陸加州的颶風「希拉里」襲擊,預計將為該地區帶來暴雨,美國政府對此發布預期將發生災難性、危及生命的洪水警告。

路透社報導,該颶風在墨西哥下加州已造成一名男子死亡,當時有一家五口試圖開車過溪,卻不幸遭溪水沖走,另外四人則幸運獲救。

美國國家颶風中心(NHC, National Hurricane Center)表示,颶風在前往加州時將逐漸減弱,並預計在20日登陸南加州聖地牙哥時轉為熱帶風暴。

NHC警告,颶風雖減弱,但仍將帶來強風暴雨,使當地面臨災難性洪水,預計颶風將為墨西哥下加州及美國加州部分地區帶來超過250毫米的降雨量。

美國白宮表示,總統拜登已聽取了高級官員對於颶風的應對工作,以及他的團隊與該州和當地機關對於颶風的先前準備。

州長紐松(Gavin Newsom)辦公室今日表示,已在各地社區部署7500名人力協助,因應颶風帶來的災害,保護加州居民。

NHC表示,截至格林威治標準時間6點,颶風希拉里位於聖地牙哥東南偏南450英里處,颶風以每小時近32公里的速度向西北偏北方向移動,最大持續風速時速近136公里。

受颶風影響,聖地牙哥國際機場當地時間週日近200個航班已被取消,週一也已取消184個航班,另外,原訂20日的美國職棒比賽也已提前至19日進行,足球賽事則延後舉行。

The massive floods due to heavy rains and passing Hurricane Hilary in Santa Rosalía of Baja California, Mexico



