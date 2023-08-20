美國加州84年來首見颶風「希拉里」 當局警告暴雨將帶來災難性洪水

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國加州將遭受84年來首個登陸加州的颶風「希拉里」襲擊，預計將為該地區帶來暴雨，美國政府對此發布預期將發生災難性、危及生命的洪水警告。

路透社報導，該颶風在墨西哥下加州已造成一名男子死亡，當時有一家五口試圖開車過溪，卻不幸遭溪水沖走，另外四人則幸運獲救。

美國國家颶風中心（NHC, National Hurricane Center）表示，颶風在前往加州時將逐漸減弱，並預計在20日登陸南加州聖地牙哥時轉為熱帶風暴。

NHC警告，颶風雖減弱，但仍將帶來強風暴雨，使當地面臨災難性洪水，預計颶風將為墨西哥下加州及美國加州部分地區帶來超過250毫米的降雨量。

美國白宮表示，總統拜登已聽取了高級官員對於颶風的應對工作，以及他的團隊與該州和當地機關對於颶風的先前準備。

州長紐松（Gavin Newsom）辦公室今日表示，已在各地社區部署7500名人力協助，因應颶風帶來的災害，保護加州居民。

NHC表示，截至格林威治標準時間6點，颶風希拉里位於聖地牙哥東南偏南450英里處，颶風以每小時近32公里的速度向西北偏北方向移動，最大持續風速時速近136公里。

受颶風影響，聖地牙哥國際機場當地時間週日近200個航班已被取消，週一也已取消184個航班，另外，原訂20日的美國職棒比賽也已提前至19日進行，足球賽事則延後舉行。

The massive floods due to heavy rains and passing Hurricane Hilary in Santa Rosalía of Baja California, Mexico



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颶風希拉里在墨西哥所帶來的洪水