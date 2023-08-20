溫柔陷阱！警政署揭網路交友詐騙手法　台灣熟女陷情網200萬掰了

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)警政署揭露網路交友詐騙手法，提供兩大案例及五大步驟慎防詐騙。

據警政署統計，於112年1月至7月「假愛情交友」詐騙手法被害件數，佔整體詐欺案件3.8%，為詐騙排名前5名的詐騙手法，被害案例常發生高額財損，不僅騙走被害人的感情，也騙走被害人的大量積蓄。

案例一：楊小姐&伊拉克營地外科醫生

一位住在西部地區約50歲從事電子科技業的楊小姐，於7月間使用Meta（Facebook）時收到一則交友邀請，對方自稱「張偉」是一名伊拉克營地外科醫生，楊小姐對該名醫生背景深深吸引，雙方隨即加LINE聊天，該醫生告知因近期表現不錯，伊拉克政府贈送他美金200萬元，但因戰爭期間銀行未營業，會透過寄送快遞方式交付，但因寄送現金需先繳納稅金，且只能使用虛擬貨幣(比特幣)繳納，請求楊小姐先幫忙墊付稅金，表示拿到現金後再奉還，且承諾15個月後返台會當面答謝，楊小姐因深陷情網便聽從指示購買虛擬貨幣(比特幣)，並將其轉入指定錢包，經家人發現告知後才知遭詐，計遭詐騙新臺幣(下同)200萬元。

案例二：葉小姐&馬來西亞建築工程師

另一名住北部地區約30歲從事國際貿易的葉小姐，於5月間使用Meta（Facebook）時收到一則交友邀請，對方自稱馬來西亞從事建築工程師，葉小姐認與外籍人士聊天可增進外語能力，便互加好友聊天，雙方交流近一個月之久，對方突然告知因購買工程機器遭港務局追繳清關費，公司所開支票還不能兌換，陸續向葉小姐借了100萬元，並告知在臺灣的贊助廠商會把將原本要給公司款項，會先轉入葉小姐帳戶，扣除原本借款後將剩餘資金拿去購買虛擬貨幣(比特幣)再轉入指定錢包，葉小姐便聽從指示操作，隨後不僅名下銀行帳戶遭警示，連原本借出100萬元都無法拿回。

刑事警察局強調，歹徒常透過交友軟體及社群軟體隨機加好友，藉盜取帥哥美女照及每日噓寒問暖，讓民眾產生戀愛感覺，並提醒五大步驟慎防詐騙：