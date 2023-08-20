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溫柔陷阱！警政署揭網路交友詐騙手法　台灣熟女陷情網200萬掰了

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/20 15:23
示意圖/Pexels

示意圖/Pexels

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)警政署揭露網路交友詐騙手法，提供兩大案例及五大步驟慎防詐騙。

據警政署統計，於112年1月至7月「假愛情交友」詐騙手法被害件數，佔整體詐欺案件3.8%，為詐騙排名前5名的詐騙手法，被害案例常發生高額財損，不僅騙走被害人的感情，也騙走被害人的大量積蓄。

案例一：楊小姐&伊拉克營地外科醫生

一位住在西部地區約50歲從事電子科技業的楊小姐，於7月間使用Meta（Facebook）時收到一則交友邀請，對方自稱「張偉」是一名伊拉克營地外科醫生，楊小姐對該名醫生背景深深吸引，雙方隨即加LINE聊天，該醫生告知因近期表現不錯，伊拉克政府贈送他美金200萬元，但因戰爭期間銀行未營業，會透過寄送快遞方式交付，但因寄送現金需先繳納稅金，且只能使用虛擬貨幣(比特幣)繳納，請求楊小姐先幫忙墊付稅金，表示拿到現金後再奉還，且承諾15個月後返台會當面答謝，楊小姐因深陷情網便聽從指示購買虛擬貨幣(比特幣)，並將其轉入指定錢包，經家人發現告知後才知遭詐，計遭詐騙新臺幣(下同)200萬元。

案例二：葉小姐&馬來西亞建築工程師

另一名住北部地區約30歲從事國際貿易的葉小姐，於5月間使用Meta（Facebook）時收到一則交友邀請，對方自稱馬來西亞從事建築工程師，葉小姐認與外籍人士聊天可增進外語能力，便互加好友聊天，雙方交流近一個月之久，對方突然告知因購買工程機器遭港務局追繳清關費，公司所開支票還不能兌換，陸續向葉小姐借了100萬元，並告知在臺灣的贊助廠商會把將原本要給公司款項，會先轉入葉小姐帳戶，扣除原本借款後將剩餘資金拿去購買虛擬貨幣(比特幣)再轉入指定錢包，葉小姐便聽從指示操作，隨後不僅名下銀行帳戶遭警示，連原本借出100萬元都無法拿回。

刑事警察局強調，歹徒常透過交友軟體及社群軟體隨機加好友，藉盜取帥哥美女照及每日噓寒問暖，讓民眾產生戀愛感覺，並提醒五大步驟慎防詐騙：

  1. 保持警惕：不論在網路上或現實中，與未曾謀面的網友建立關係時應該保持警惕，特別是跨國戀情。切勿輕易相信對方的虛假情感。
  2. 不要輕易透漏個人訊息：避免在初次接觸就透露太多個人訊息或傳送私密照片，以免被用來進一步詐騙。
  3. 堤防急迫的金錢需求：如果對方在短時間內就開始提出金錢需求，應立即提高警覺。真正的愛情不應該建立在金錢的基礎上。
  4. 核實身分：如果對方聲稱有特殊身分(例如軍人、醫師、工程師或慈善家)，可以詢問一些具體問題來核實，不要輕易相信沒有證據的陳述。
  5. 不要隨意匯款：無論出於何種原因，都不要輕易將金錢匯款給陌生人，也不要隨意提供帳戶給對方使用。
網路交友
警政署

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更新時間 : 2023-08-20 16:02 GMT+08:00

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