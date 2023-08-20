台灣爆紅短片「山道猴子」真人版？前總統馬英九、韓國瑜被點名演出

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)爆紅短片「山道猴子的一生」真人版敲碗成功？

YouTube頻道「Eric Duan」近期推出「山道猴子的一生」短篇動畫，描述一位年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，男主角為月領37K的夜班超商店員，因熱衷玩車在山道上競速，不僅背負學貸、卡費，還融資借貸改車只為滿足虛榮心，最後被當成女友提款機還被劈腿，貼近殘酷現實的短片共分上下兩集，一個月內已累積850萬觀看次數。

這部爆紅的影片主題包含爭議的網紅生態、扭曲的兩性關係、車行非法信貸等，吸引網友敲碗拍「真人版」，「台灣迷因 taiwan meme」臉書更以此為題製作「如果KMT演山道真人版」梗圖，搞笑表示「果然我們韓國瑜到哪都是主角命」，光頭男主角和韓國瑜還真有幾分神似。

令人莞爾的是，經「台灣迷因 taiwan meme」「選角」後，公布的超強演員卡司為粉紅髮劈腿女由徐巧芯飾演、立委陳玉珍勇奪黑短髮刺青超辣二任女友角色、劈腿女的金髮碧眼新歡「A哥」由前總統馬英九演出、男主角男性好友為國民黨副主席連勝文、國民黨主席朱立倫則拿下修車行老闆一角。



前總統馬英九、韓國瑜被點名演出「山道猴子」真人版。（圖／台灣迷因 taiwan meme）



「山道猴子」上集。（影／YouTube）



「山道猴子」下集。（影／YouTube）