Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

罕見傳出珠寶失竊 英國大英博物館展開調查

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/19 20:45
大英博物館（圖／美聯社）

大英博物館（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）倫敦的大英博物館是全英國最受歡迎的觀光景點之一，裡面展示著大量歷史文物，不過由於館藏豐富，有時會出現有文物失竊卻無法立即發現的狀況，最近警方就在調查一起館內展示的黃金、珠寶還有一些礦石失竊的案件。

現有消息顯示，這些物品大概失竊於今年，而且不是近期的事情，一些館藏最後被發現在拍賣網站eBay進行販售，且價格遠低於其真實價值，不過由於這些歷史可追溯至西元前15世紀和西元19世紀間的館藏，主要是作為學術研究使用，且沒有公開展示，如何失竊的目前仍是個謎。

大英博物館館長費歇爾（Hartwig Fischer）這周表示，館內人員一直都是盡全力保護館藏，因此失竊事件十分罕見，館方將會將所有資源投入至試圖找回失物上，同時強化維安措施，並與外部專家合作盤點到底有那些館藏不見、受損或是失竊。

現階段，針對可能有犯案意圖的遭開除前員工調查已經展開，不過這名員工目前還沒被當成是盜竊嫌疑犯看待，也還沒有任何人遭到逮捕。

事實上，這也不是第一次大英博物館有文物失竊。1970年代左右有人從博物館內偷走一批古錢幣和勳章，1993年一批價值25萬英鎊的羅馬錢幣和珠寶被一群從屋頂入侵的竊賊盜走，而2002年則是一座有著2500年歷史、價值約2.5萬英鎊的古希臘大理石頭像，在展廳進行公開展覽時，被民眾趁機摸走。

2004年15件被形容為「具有歷史性重要價值」的中國珠寶、裝飾髮簪與護甲套被竊取，一樣是在公開展示時被民眾拿走。最貴重的被盜品是一個價值高達75萬英鎊的卡地亞戒指。誇張的是，後來的調查發現，原本以為是在2017年失竊的戒指，其實早在2011年就已經不翼而飛。
竊案
失竊
珠寶
大英博物館
英國
倫敦
博物館

相關新聞

新北市立八里愛心教養院參訪鶯歌陶博館 看到紅磚瓦窯 院生比手畫腳超開心
新北市立八里愛心教養院參訪鶯歌陶博館 看到紅磚瓦窯 院生比手畫腳超開心
2023/08/18 18:11
尖叫聲！英搖兩大天團麂皮、狂街傳教士合唱團台灣開唱　開放購票日期、必唱金曲嗨起來！
尖叫聲！英搖兩大天團麂皮、狂街傳教士合唱團台灣開唱　開放購票日期、必唱金曲嗨起來！
2023/08/15 12:00
台灣奇美博物館全新線上畫框修復課程　走入館內最神祕的藝術修復室
台灣奇美博物館全新線上畫框修復課程　走入館內最神祕的藝術修復室
2023/08/14 10:16
英國樂團The 1975馬來西亞上演「男男吻」音樂季遭取消　企劃公司求償8500萬台幣
英國樂團The 1975馬來西亞上演「男男吻」音樂季遭取消　企劃公司求償8500萬台幣
2023/08/12 17:50
【腎上腺素狂飆】魯蛇電玩咖變身超帥職業賽車手　《GT：跨界玩家》改編真人真事台灣上映
【腎上腺素狂飆】魯蛇電玩咖變身超帥職業賽車手　《GT：跨界玩家》改編真人真事台灣上映
2023/08/12 16:02

更新時間 : 2023-08-19 22:44 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【更新】台灣群創某處長毀滅式自爆與3女婚外情•請辭獲准　人資長：事件不影響公司營運
【更新】台灣群創某處長毀滅式自爆與3女婚外情•請辭獲准　人資長：事件不影響公司營運
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
「2023澎湖追風音樂節」19日登場　A-Lin、五堅情、高爾宣等17組大咖輪番獻唱
「2023澎湖追風音樂節」19日登場　A-Lin、五堅情、高爾宣等17組大咖輪番獻唱
高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒
高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒