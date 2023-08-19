罕見傳出珠寶失竊 英國大英博物館展開調查

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）倫敦的大英博物館是全英國最受歡迎的觀光景點之一，裡面展示著大量歷史文物，不過由於館藏豐富，有時會出現有文物失竊卻無法立即發現的狀況，最近警方就在調查一起館內展示的黃金、珠寶還有一些礦石失竊的案件。

現有消息顯示，這些物品大概失竊於今年，而且不是近期的事情，一些館藏最後被發現在拍賣網站eBay進行販售，且價格遠低於其真實價值，不過由於這些歷史可追溯至西元前15世紀和西元19世紀間的館藏，主要是作為學術研究使用，且沒有公開展示，如何失竊的目前仍是個謎。

大英博物館館長費歇爾（Hartwig Fischer）這周表示，館內人員一直都是盡全力保護館藏，因此失竊事件十分罕見，館方將會將所有資源投入至試圖找回失物上，同時強化維安措施，並與外部專家合作盤點到底有那些館藏不見、受損或是失竊。

現階段，針對可能有犯案意圖的遭開除前員工調查已經展開，不過這名員工目前還沒被當成是盜竊嫌疑犯看待，也還沒有任何人遭到逮捕。

事實上，這也不是第一次大英博物館有文物失竊。1970年代左右有人從博物館內偷走一批古錢幣和勳章，1993年一批價值25萬英鎊的羅馬錢幣和珠寶被一群從屋頂入侵的竊賊盜走，而2002年則是一座有著2500年歷史、價值約2.5萬英鎊的古希臘大理石頭像，在展廳進行公開展覽時，被民眾趁機摸走。

2004年15件被形容為「具有歷史性重要價值」的中國珠寶、裝飾髮簪與護甲套被竊取，一樣是在公開展示時被民眾拿走。最貴重的被盜品是一個價值高達75萬英鎊的卡地亞戒指。誇張的是，後來的調查發現，原本以為是在2017年失竊的戒指，其實早在2011年就已經不翼而飛。