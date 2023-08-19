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「主流民意大聯盟」難整合？郭台銘造勢砲轟柯侯：兩個在野黨都把我當敵人

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/19 20:37
鴻海創辦人郭台銘（前左2）8月19日到基隆出席主流民意大聯盟造勢活動

鴻海創辦人郭台銘（前左2）8月19日到基隆出席主流民意大聯盟造勢活動 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）傳言仍未放棄角逐總統大位的鴻海創辦人郭台銘，今（19）日在基隆進行造勢活動，除了言明不會組黨，他也藉機批評兩大在野黨候選人將矛頭指向他。對此，柯文哲建議他先與藍營和解，侯友宜則稱三次登門拜訪皆吃了閉門羹。

綜合中央社ETTodayNOWnews報導，郭台銘在活動中表示，經濟苦，豬肉、蛋價都漲，政府卻沒解決問題，必須換人做看看。他強調自己無意組黨，但要追隨主流民意。他感謝許多里長出來相挺，指里長最懂民意。

然而，他突然話鋒一轉，不滿表示，兩大在野黨參選人只顧個人利益、政黨利益，不斷內耗，就像齒輪互相牽制，背離主流民意。郭表示，他欲推動主流民意大聯盟，團結力量，民意大於黨意，但「兩個在野黨都把我當敵人，不敢打民進黨賴清德。」

日前才說要邀國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲喝咖啡、談合作，卻突然開炮猛轟，柯文哲回應稱，郭台銘一會兒請喝咖啡，一會兒說被夾殺，每天說的話都不一樣，會令人無所適從。他並建議郭台銘先解決與國民黨之間的「恩怨」再說。侯友宜則透露，其實已三度赴郭家拜訪，卻不得其門而入，也無任何回應。他表示，樂見郭台銘願與大家碰面，盼有機會再向郭請益。

根據最新鋒燦民調，目前賴清德33.4%領先，柯文哲23.2%居次，侯友宜15.9%墊底。若郭台銘參戰，賴清德支持度31.2%、柯文哲掉到19.5%、侯友宜14.8%、郭台銘仍只能斬獲11.8%的支持，選情並不看好。
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更新時間 : 2023-08-19 22:43 GMT+08:00

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