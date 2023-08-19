網紅救國 喵星人、汪星人為烏克蘭人民提供情感支持

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在戰爭中，人們需要的不只是軍備物資支持，更需心理支持。在曠日持久的俄烏大戰中，有幾隻毛孩網紅因此竄紅，從掃雷、募款到政令宣導，貓狗這回不大戰，齊力為人類朋友提供精神慰藉。

BBC報導，烏克蘭偵爆犬Patron，白天的正職工作是救死扶傷的地雷偵查犬，掃雷不懈的功績，為他贏得總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）頒發的傑出服務獎，甚至衍生出Patron一系列英姿煥發的漫畫郵票。

勤勉工作之餘，他還要兼職扮演接待貴客的角色，如英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、魔戒演員奧蘭多布魯（Orlando Bloom）等造訪基輔的名人。

在這隻傑克羅素㹴犬的奔走下，外國名人樂意捐獻，讓烏克蘭救難單位得以添購除雷裝備。也是在牠的號召下，各界捐助源源湧入，為戰禍中受傷的民眾、他的同伴、其他動物募得善款。

Patron的專屬IG已有41.5萬名粉絲，除了他可愛、專業的身影，更有助人度過戰爭恐懼的建議，以及教導孩子如何處理未爆彈的小知識。

無獨有偶，來自哈爾科夫市（Kharkiv）的寵物貓Stepan，也從有著130萬粉絲的網紅貓，搖身一變成了戰爭親善大使。飼主Anna利用他的人氣，為飽受戰事所苦的動物募款，去年就籌得了1.5萬歐元，為動物添購糧食與醫療服務。

今年6月烏克蘭大壩遭炸毀，Stephan也募集資金協助災區動物撤離，並加入了圖書館重建的集資活動。

在可愛的毛孩面前，人們總是容易卸下心防。這兩大網紅的飼主，盼能藉由喵星人與汪星人的魅力，讓民眾千瘡百孔的心，被治癒，然後，看見希望。



烏克蘭網紅貓Stepan（圖／IG_loveyoustepan）



美國國務卿布林肯（中）抱著Patron（圖／美聯社）



人見人愛的偵爆犬Patron（圖／美聯社）



烏克蘭偵爆犬Patron（圖／IG_patron_dsns)