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還路於民「零死亡」大遊行登場前夕 新北公車撞死行人

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/19 17:49
台北客運轉彎未停讓，新北男走斑馬線遭撞不治（圖/民眾提供、中央社）

台北客運轉彎未停讓，新北男走斑馬線遭撞不治（圖/民眾提供、中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）由「行人零死亡推動聯盟」發起的「還路於民大遊行」明（20）日就要在台北登場，但在遊行前夕，卻又發生了憾事，一輛客運巴士因轉彎未停讓，在新北市當場撞斃路人。

新北市中和警分局指出，台北客運667路公車邱姓駕駛，今日上午在中和區壽德街左轉民德路，駛往五權路方向時，撞死斑馬線上的82歲林姓男子。她酒測值為零，自述是因視線死角，才未看到行人。警方表示，公車轉彎依規定必須停讓行人，將依過失致死罪將駕駛送辦。

中央社引述新北交通局運輸管理科長林詩欽說法，台北客運未能落實教育訓練，將依公路法開罰公司9萬元，並加強公車業者評鑑與稽查。台北客運總經理李建文已赴亞東醫院探視家屬，致贈慰問金，向大眾道歉，並允諾負起賠償責任以及駕駛員的教育。

明日「零死亡」（Vision Zero）「還路於民大遊行」（Stop Killing Pedestrians）將在凱達格蘭大道舉行，包括賴清德、侯友宜、柯文哲這三位總統候選人，以及可能出馬角逐大位的郭台銘，都將現身支持。

行人零死亡推動聯盟的五大訴求是：健全人行設施、改革駕訓制度、執法捍衛行人路權、重建交通法制、台灣零死亡願景。

為了擺脫行人地獄的罵名，行政院17日通過《行人交通安全政策綱領》，於四年內分短中長期執行。細節包括提出道路交通安全基本法草案，成立中央道路交通安全會報，盤點全台600處危險路段優先改善，制定行人交通安全設施條例，強化人車監理監管，加強汽機車道路訓練及考驗等。終極目標是於2030年之前，讓交通事故死亡人數下降30%。
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更新時間 : 2023-08-19 18:31 GMT+08:00

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