亞太蘭展2025年移師台南舉辦　黃偉哲盼讓台灣蘭花產業在世界被看見

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）第14屆亞太蘭花會議暨展覽(Asia Pacific Orchid Conference; APOC)在新加坡圓滿落幕並移師台灣舉辦，台南市政府今(19)日表示，明(2024)年主辦「第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展」，2025年將要主辦下(15)屆亞太蘭展，亦是睽違21年後再度主辦。市長黃偉哲市長向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓明後年前來參加的各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。

市長黃偉哲在亞太蘭展閉幕式中全程以英文致詞，他首先介紹了台灣素有蘭花王國的美譽，世界上每3朵蘭花就有1朵來自台灣，而台南出產的蘭花更佔了台灣蘭花總出口的1/2，由於氣候極佳、育種與栽培技術先進，台南以生產品質優良、創新富多樣化的蘭花而享譽國際。

黃偉哲還提到，憑藉著2004年曾舉辦第8屆亞太蘭展，以及自2005年起每年舉辦台灣國際蘭展的豐富經驗，台南成功爭取到明年度的世界蘭花會議落腳台南，併同每年舉辦的台灣國際蘭展，將在2024年2月25日到3月10日期間，以多元形式，邀請全球各地的蘭花專家前來體驗台南深厚的蘭花文化，而這也正是讓台灣蘭花產業在世界被看見的絕佳契機。

黃偉哲也不忘分享，2024年將是台南400年，歡迎各界專家來台南參與蘭花會議與展覽的同時，不忘欣賞台灣燈會的花燈，體驗台南的歷史文化、美食與自然景觀，而他也相信，奠基於明年度主辦兩大世界級蘭花盛事所累積的寶貴經驗，也必定將讓2025年舉辦的下屆亞太蘭展籌備更加周全，規劃更為精彩。

台南市政府在新聞稿中寫道，亞太蘭花會議暨展覽(Asia Pacific Orchid Conference; APOC)每三年舉辦一次（第14屆原訂2022年舉辦但因疫情順延一年），是亞太地區最著名的蘭花國際性活動，跟世界蘭花會議、台灣國際蘭展並列為世界三大蘭展，且明後年都將在台南綻放光采。

台南市政府表示，每次參與亞太覽展的國家約在20-30國左右，這次為新加坡首次舉辦，有超過60家當地與海外業者參展，並展示超過1百種以上蘭花品種。黃偉哲市長也視察了這次台灣蘭花產銷發展協會特別設置的台灣展區，更不忘詳細考察亞太蘭展的展場與攤位的規劃，以作為舉辦國際級蘭花活動的參考。

照片由台南市政府提供