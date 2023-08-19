〈時評〉台灣觀光旅遊陷困境 改善環境品質才是根本解決之道

台灣觀光旅遊業陷困境，CNN Travel曾有一篇關於台灣旅遊的報導，斗大的標題說「Taiwan‘s living hell, traffic is a tourism problem」，用人間煉獄形容台灣的交通，已成為旅遊業的大問題，交通不改善，外籍人士視台灣為畏途，如何提振國際觀光旅遊？

不止如此，國門桃園國際機場的排名，從2019年全球第13名，快速滑落到今（2023）年的第82名，軟硬體設施都落後，趕不上其他國家機場進步快速，入境第一印象不好，奢談振興國際觀光旅遊。當前觀光旅遊業大逆差，即使政府祭出補助每位外籍遊客5千元新台幣，成績仍然不理想，並不令人意外。

星宇航空董事長張國煒曾痛批桃園機場第三航廈建設太慢，第三航廈不該一聯盟一航廈，桃機的答覆是國內缺工、缺料，已在110年動工，預計115年完工，問題是新加坡樟宜機場已經蓋到第5航廈，台灣浪費7年的時間，第3航廈不斷流標，迄今還蓋不出來，又如何在國際社會中競爭？

台灣當前經濟型態，GDP 七成依賴進出口貿易，國際經濟不景氣，中、美兩大貿易夥伴都陷入困境，中經院預測今年台灣經濟成長率僅及1.6%，世界各國觀光旅遊產值平均占GDP達10%，台灣卻只有2%。今年第一季新加坡入境遊客人數達290萬人，台灣卻只有106.3萬人，不及星國二分之一。

星國面積僅台北市三分之一，卻能將觀光旅遊事業做得如此暢旺，生活環境品質，以及驚人的行政效能，應是主因。至於泰國的國際觀光旅遊，力拼遊客人數目標為每年1900萬人，台灣今年即使祭出補助措施，還只能設定600萬人，相距天差地遠，原因深值檢討。

世界各國影響國際觀光旅遊最大的因素，還是在環境品質。不論最受歡迎或最不受歡迎，其實都在驗收國家環境品質管理的成果。台灣近年來觀光環境落後，各項重要的環境評比項目，在136個國家排名都落在70名之後，世界旅遊競爭力報告，列名最不依賴觀光的八大地區之一，正說明國人居住環境正在快速惡化。

失去藍天白雲、乾淨的水，沒有綠地、海洋美景，山區、海邊垃圾隨處可見。都市發展建築物新舊雜陳，毫無美感。交通紊亂，汽機車橫衝直撞，車禍頻傳，人行道被外媒形容成「行人地獄」，諸多國家警告赴台旅遊，要注意交通安全，重創台灣的旅遊形象。再加上千篇一律的夜市飲食規劃，伴隨詐欺、槍擊案屢上新聞版面，當然影響台灣的觀光旅遊形象。

政府今年投入60億元拼觀光，包括補助外國遊客，卻未必討好，尤其各項改善作業緩慢，缺乏整體規劃，去年10月國門即已開放，但是預算、計劃方案拖到今年才公布，補助方案各界反應不一，政府未能妥善整合業界意見，做最有效率的資源配置，導致事倍功半，績效不彰。

台灣觀光旅遊業，目前是逆差最嚴重的「慘業」，交通部觀光局統計指出，今年迄6月底止，國人出國人數達492萬4951人，來台旅客人數僅268萬8928人，是否能夠達到交通部預訂的國際遊客600萬人次，還大有疑問。入出境旅客反差之大，足見台灣觀光旅遊環境，確有很大的改善空間。

2022年國際觀光旅客共有9億人次，今年更多，商機龐大，國際觀光旅遊排名，去年第一名英國倫敦吸引1882萬人，第二名泰國曼谷1824萬人，第三名法國巴黎1606萬人，第四名阿拉伯聯合大公國杜拜1426萬人。預料今年國際觀光旅遊人潮更加可觀，商機龐大。台灣唯有大幅改善生活環境品質，才有可能吸引國際觀光客。

地窄人稠的新加坡，去年即開始積極推動觀光旅遊，國際遊客高達630萬人，達疫情前的33%，台灣也許邊境較他國晚完全解封，因此只有83餘萬國際觀光客，兩者差距太大。去年印度觀光客亦達619萬人次，較前一年增加305.4%，在國際觀光旅遊市場，台灣落後太多，尚且不如越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等諸多亞洲國家，深值檢討。

中國最近對78個國家開放觀光旅遊，台灣被排除在外，引起觀光旅遊業的不滿，揚言將上街頭抗議，政府緊急開放旅外陸客來台，被業者批評效果有限，因為根本沒有人出去玩還想轉機，班機無法直接來台，兩岸觀光旅遊困境依然難解。

觀光旅遊業者指出，過去旅外陸客來台每年只有8至10萬人，占整體市場僅0.8%，但是今年台灣赴中遊客已達59萬9837人，高居台灣出國遊客第2名，僅次於赴日人數179萬人，第三名韓國40萬9174人、第四名越南34萬7040人，第五名泰國34萬4031人，如何打開中國觀光旅遊市場大門，吸引對岸遊客來台，改善雙方來往旅客失衡現象，仍有極大努力空間。

觀光旅遊是無煙囱的工業，對於內需消費很有幫助，如何吸引國際觀光客來台灣旅遊，根本解決之道，應該是全盤改善生活環境，許外國人來台能夠享受安全且高生活品質，才能吸引國際觀光客來台旅遊，振興國家經濟。