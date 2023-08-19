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天乾物燥 加拿大西岸野火轉「火焰風暴」數萬人撤離

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/19 16:35
加拿大西基隆拿野火肆虐（圖／美聯社）

加拿大西基隆拿野火肆虐（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）加拿大的野火才在6月造成整個北美東岸被濃濃的煙塵覆蓋，本周英屬哥倫比亞省（British Columbia province）又發生嚴重的野火災情，而隨著野火持續迅速移動，政府已宣布進入緊急狀態，調動所有可用資源進行火勢控制。

這場發源於麥克杜格爾溪（The McDougall Creek）的野火在24小時內從原本的64公頃擴大到6,800公頃，火勢一發不可收拾，大約有4,800人被勒令疏散，而鄰近的西北領地（Northwest Territories）同時也因為另一場嚴重的野火，導致約2.2萬人被迫撤離家園，連首府黃刀鎮（Yellowknife）都被下達疏散指令。

英屬哥倫比亞省省長尹大衛（David Eby）在X（原推特）上發文指出，這是今年該省所面臨最大規模、最嚴重的野火災情；西基隆拿（West Kelowna）消防部門負責人Jason Brolund則表示，消防隊相當於在一個晚上就試圖撲滅100年份的火災，狀況十分嚴峻。

雖然目前沒有傳出人員喪生，不過受影響地區的各項建設受到了不同程度的破壞。目擊者接受BBC訪問時指出，地平線另一端的濃煙看起來就像是一團「毀滅之雲」，而由於火勢延燒過快，許多來不及撤離的人只能跳入湖水中逃生。

事實上，雖然當地居民早已習慣這個季節會有頻發野火，不過隨著天氣變得更加炎熱與乾燥，塑造了一個可以將野火轉變為大規模「火焰風暴」的環境，附近的基隆拿國際機場（Kelowna International Airport）已因為濃煙而關閉。
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疏散

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