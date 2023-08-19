美台21世紀貿易倡議新一輪談判 8/14-18華府舉行

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）本月初，美國拜登政府批准了「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），是雙邊貿易的一大進展，而行政院指出，雙方過去這周已就更多領域進行了洽簽談判。

新一輪的21世紀貿易倡議會商，於美東時間8月14至18日於華府舉行，台灣方面由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表偕外交部、經濟部、衛福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會等單位參加，美方則由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表Terry McCartin及AIT代表參加。

這是台美繼6月簽署首批協定後，第一次實體會議，主要就農業、勞動、環境等三項議題交換意見。在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等。在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等。在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。

雙方亦就首批協定交換意見，首批協定包含五項議題：貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業國內規章及中小企業。雙方針對執行協定涉及的行政流程與法規等細節工作，進行討論。

首批法案經美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署後，於7月27日送交白宮，麥卡錫稱此案是眾院共和黨人支持台灣的第一步。拜登則於7日將法案簽署生效，但當時他透過白宮聲明指出，若出現侵害其憲法權力的情況，將視之不具法律約束力。