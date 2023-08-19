Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

美台21世紀貿易倡議新一輪談判 8/14-18華府舉行

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/19 16:14
美台21世紀貿易倡議新一輪談判，2023年8月14-18日在華府舉行（圖／行政院）

美台21世紀貿易倡議新一輪談判，2023年8月14-18日在華府舉行（圖／行政院）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）本月初，美國拜登政府批准了「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），是雙邊貿易的一大進展，而行政院指出，雙方過去這周已就更多領域進行了洽簽談判。

新一輪的21世紀貿易倡議會商，於美東時間8月14至18日於華府舉行，台灣方面由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表偕外交部、經濟部、衛福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會等單位參加，美方則由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表Terry McCartin及AIT代表參加。

這是台美繼6月簽署首批協定後，第一次實體會議，主要就農業、勞動、環境等三項議題交換意見。在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等。在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等。在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。

雙方亦就首批協定交換意見，首批協定包含五項議題：貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業國內規章及中小企業。雙方針對執行協定涉及的行政流程與法規等細節工作，進行討論。

首批法案經美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署後，於7月27日送交白宮，麥卡錫稱此案是眾院共和黨人支持台灣的第一步。拜登則於7日將法案簽署生效，但當時他透過白宮聲明指出，若出現侵害其憲法權力的情況，將視之不具法律約束力。
台灣
美國
美台
台美
21世紀貿易倡議
談判
貿易
華府

相關新聞

「民進黨完全執政」民調 台灣民意基金會：在野黨已自亂陣腳
「民進黨完全執政」民調 台灣民意基金會：在野黨已自亂陣腳
2023/08/19 10:11
白宮：拜登有意在無先前條件下會面金正恩　北韓未予以回應
白宮：拜登有意在無先前條件下會面金正恩　北韓未予以回應
2023/08/18 20:35
台灣觀光快閃店於南韓舉辦　演員魏嘏雋親臨現場宣傳
台灣觀光快閃店於南韓舉辦　演員魏嘏雋親臨現場宣傳
2023/08/18 18:07
〈時評〉賴清德化解疑美論　將潛移默化台灣大選結果
〈時評〉賴清德化解疑美論　將潛移默化台灣大選結果
2023/08/18 15:09
珍視台灣與日本百年友誼　台南市政府舉辦東宮行啟百週年紀念儀式
珍視台灣與日本百年友誼　台南市政府舉辦東宮行啟百週年紀念儀式
2023/08/18 12:18

更新時間 : 2023-08-19 18:31 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【更新】台灣群創某處長毀滅式自爆與3女婚外情•請辭獲准　人資長：事件不影響公司營運
【更新】台灣群創某處長毀滅式自爆與3女婚外情•請辭獲准　人資長：事件不影響公司營運
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒
高貴不貴的台鐵便當　8/17起常態推出兩款「小卷」特色餐盒
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
12年後食腦蟲再奪命！泡湯、游泳有風險？專家：台灣水庫、河川從未檢出阿米巴原蟲
12年後食腦蟲再奪命！泡湯、游泳有風險？專家：台灣水庫、河川從未檢出阿米巴原蟲