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尼日政變亂象未解 西非共同體揚言對軍政府「軍事干預」

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/19 15:21
西非國家經濟共同體（ECOWAS）會議（圖／美聯社）

西非國家經濟共同體（ECOWAS）會議（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）西非國家尼日於上（7）月26日爆發軍事政變，總統警衛隊軟禁了總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）及其家人，西非國家經濟共同體（ECOWAS）雖曾一度發出最後通牒要求釋放總統並恢復其統治，否則將進行軍事干預，期限過後卻沒有出兵，不過昨（18）日消息傳出成員國已達成共識，確定若外交手段失敗將派出軍隊。

ECOWAS政治、和平與安全專員穆沙（Abdel-Fatau Musah）在迦納首都阿克拉（Accra）舉行的兩日西非國家國防部長會議的閉幕式上透露，雖然將持續與軍政府接觸，不過若談判破裂，作戰日（D-Day）已確定，並就軍事干預需求的裝備與計畫達成了共識，隨時可以行動。

穆沙強調，協商仍在繼續當中，和平的大門也未關閉，不過任何人都不應懷疑的是，一旦所有外交手段都無法達成令人滿意的結果，西非各國軍事與民間各部門都已經做好準備可以進行反制。

消息顯示，ECOWAS的15個會員國中，大部分都已經同意一旦共同體決定出兵，將會加入這一支聯軍，不過象牙海岸與同是由軍政府統治的馬利、布吉納法索和幾內亞則反對此一提案。

《半島電視台》報導指出，雖然國防部長已達成共識，如果真要出兵仍會面臨很多政治和法律上的難題，像是各國國會的同意等。ECOWAS最主要的力量奈及利亞就面臨這個問題，其國會已對派出軍隊表達了反對意見。

西非反極端主義中心（WACCE）的負責人則認為，ECOWAS的各項反應可能會讓尼日軍政府感到困惑，因為雖然其一直宣稱將試圖以和平手段解決問題，卻又好像把所有焦點都放在軍事干預上，而由於軍事行動其實有許多爭議，這個做法一定將會受到各界的反彈。

尼日作為鈾礦和石油產區，加上其位於對抗伊斯蘭國的前線，重要性不言而喻，若軍事干預真的發生，無疑將讓已經極度貧困的薩赫勒地區（Sahel）陷入更大的混亂當中。
尼日
政變
軍政府
非洲
西非

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