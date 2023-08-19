副總統賴清德返台 國防部：台海偵獲共機42架次、26架次逾越中線

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）副總統賴清德今（19）日結束巴拉圭訪問返抵國門，中共以海空演訓回應，根據我國防部，19日9時起，就偵獲了共機共42架次，其中有26架次逾越海峽中線。

國防部指出，今日9時起，陸續偵獲中共空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機，計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線至周邊空域。另有共艦8艘配合執行聯合戰備警巡。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統監控應處。

稍早，中國東部戰區宣布進行海空聯合戰備警巡和聯合演訓，是「對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。」根據東部戰區微博，涉入模擬作戰部署的包括中共海軍驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，以及空軍殲擊機、預警機、干擾機邊度、火箭軍常導火力。

中國國防部今日亦發布官方喉舌新華社中央台評論，再度開砲，轟賴清德藉參加巴拉國總統就職典禮過境美國是「竄訪」，並批賴散布台獨言論、倚美謀獨，將台灣推向兵兇戰危的險境。

中央社引述國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說法，所謂戰備警巡，其實是將矛頭對準美日韓大衛營的安全宣示，以及針對現部署在台灣東部外海的美國航母雷根號打擊群所進行的跨時區軍演。

他認為，值中國房地產市場危機加劇、經濟疲軟、失業率攀升之際，此舉同時也是一種轉移內部不滿的手段。