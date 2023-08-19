台灣企業為偏鄉孩子圓出國夢　台東成功國小女子足球隊首次參訪老字號食品觀光工廠

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園採訪報導）台東縣成功國小女子足球隊今(2023)年獲得「111 學年國世界盃足球錦標賽」全國第二名，學校老師為鼓勵她們學會「從哪裡跌倒，就勇敢從哪裡站起來」的理念，希望帶她們到馬來西亞移地訓練，卻因缺少部分經費可能無法成行，義美體育文教基金會得知消息後，決定為孩子們圓夢，不僅讓出國經費到位，昨(18)日安排她們到義美觀光工廠參訪。

義美食品代表蔡寶來顧問曾經帶青棒隊出國比賽並得冠軍，她致詞時先勉勵「台東縣成功國小女子足球隊一定會得冠軍，雖然不是今年，但明年、甚至是後年都有機會拿到冠軍」，她籲請女足，到馬來西亞移地訓練時，每一位女足都代表台灣、代表成功國小，所以都應注意自己的言行舉止，更要從小學習禮儀。

蔡寶來表示，「義美90歲了，至今仍歷久彌新，有2000多種產品在世界各地行銷。我們的產品基於幾個原則，第一是『很實在』，我們只做自己敢吃的產品，因此不會有其他添加物；第二是『深耕台灣』，我們愛台灣這塊土地、愛台灣的人事物，所以很努力的耕耘；第三是『義美很努力的把台灣推向國際社會』，30~40年前，我們開始關注環境議題，我們不只關注台灣這塊土地的生態環保，如保育瀕危綠蠵龜、黑面琵鷺，也參與國際生態環保團體的活動，如國際著名專家珍古德的保育黑猩猩行動、WildAid野生救援關注鯊魚、大象、犀牛與穿山甲等各種瀕危野生動物的存續；透過國際議題的重視，讓台灣站上世界舞台。」

蔡寶來表示，義美也很重視本土文化，而本土文化的根是原住民的文化，因為台灣的原住民和天地自然更契合，所以他們的歌唱、繪畫、雕刻、織品等各種手工藝品都非常的美麗，另外就是歌仔戲和布袋戲，這些文化和大家習習相關，當然還有各族群的母語傳承與保存，因此身為台灣人一定要知道自己的根，自己的根在那裡，就要好好的扎根、灌溉，這是義美的精神。

△台東成功國小女子足球隊8月18日參訪義美觀光工廠。(照片來源：Taiwan News)

台東縣成功國民小學校長陸文杰致詞時表示，足球不是學校的特色，它是課程的一環、成立足球隊最重要的，是透過這個運動傳達自律、合作、分享、感恩，一個球隊的運作，不是光靠學校就可以，需要社會各界協助及家長們的支持。

陸文杰還說，剛認識成功國小教練簡嘉弘時，他正忙著在夜市賣東西，籌措經費帶孩子出國比賽，幾10年後他依然堅持在教育孩子的崗位上，他說，「足球之於我們的孩子，是個磨練心志的方式、是個升學的契機、是個看世界的窗口，我們不奢望透過小小的努力，能改變台東、甚至台灣的足球環境，但是我們希望透過足球，讓我們的孩子得到有別於課堂的學習機會，進而對他們的人生產生影響。」

成功國小教練簡嘉弘表示，非常感謝義美體育文教基金會能夠協助這群偏鄉的學生海外參訪，讓偏學生到海外擴展視野，豐富自我內涵。他期許，成功國小足球隊從2008年成立已16年，希望球隊能往20年邁進。

△台東成功國小女子足球隊參觀西點麵包廠。(照片來源：Taiwan News)

台東大學體育學系94級畢業的教練簡嘉弘回憶，當年大學同學要組足球社時，他卻想打籃球，考量自己沒有身高優勢，只好加入足球社，殊不知，這樣的經驗在多年後，因學校要成立足球隊，而成了課程的一環，但他認為這項任務並不艱難。

簡嘉弘分享，球隊的訓練都是運用放學後的時間進行訓練，因此不會影響到球員的課業，學生若有需要課業加強(補習,安親…)練習天數都可由球員自由安排和調整，因為學校還是以課業為主、社團訓練為輔，若真有需要集訓，球隊會安排週末時間，所以平日的星期一、二、四、五都是下午3:50-5:30，星期三的訓練時間就延長50分鐘。期中期末考的前一週會為學生進行課業輔導，暑假有5-6週、寒假1-2週的集訓時間，從上午8:00-11:00，下午2:00-4:00。目前台東縣內有發展國中女足，有台東體中、豐田國中、東海國中、大武國中、寶桑國中、新生國中有球隊或社團發展，鄰近的花蓮縣則有光復國中及東里國中。

由於台灣的升學主義，簡嘉弘認為，課業問題才是偏鄉教育發展上的困境，許多國中生及高中生會在面對升學問題時，離開球隊，主要是家長擔心他們以後的就業問題及生涯發展，這是他感到可惜的地方。

△照片左起：義美食品代表蔡寶來顧問及台東縣成功國民小學校長陸文杰合影。(照片來源：Taiwan News)

簡嘉弘帶領成功國小女足多年，他認為，國小球員處於萌芽階段，訓練的課程都一樣，球員在場上的角色、位置都要嘗試，在做重點訓練，所以根據學生的條件及球技作適度的安排，例如跑的速度較快的球員可以安排在兩邊翼進行突破，高大的球員適合中後衛或守門員，腳法突出則可以選擇前鋒或中場位置。

簡嘉弘進一步表示，守門員的訓練會著重在手部的擺放位置，防守時的站位及反應的訓練；大部分都是在小組對抗及週末訓練時才有辦法額外進行指導，因為目前學校的球隊只有他一位教練。至於在抗壓訓練的部分，因為足球是一種開放式的運動，節奏很快。攻守轉換、球隊風格都會不一樣，所以這部分平常要進行一些小組分隊比賽，例如1搶3；2搶4；3搶6的練習，週末在邀請就讀國中的學長姐到學校進行友誼賽，增加強度及攻守節奏。

問簡嘉弘，球員中有控球力強或「黃金左(右)腳」時，他表示，女足有一位球員-馬稚甯(阿美族)，在本屆國小足球世界盃獲得女生組的金靴獎(得分最高球員3場球8分)；她腳法突出速度快、變幻莫測、射門距離遠，所以在比賽中經常是各隊防守的重點之一，而且她目前還是5年級球員，所以未來的發展性很大。另外就是六年級簡渝宸，防守觀念好、腳法突出，也具有遠射的能力，擔任隊長是球場上的指揮官，負責指揮隊友的攻守位置並防守住對方主要的攻擊手。

△台東縣成功國小球員贈送球隊簽名球給義美食品代表黃慧貞(左)。(照片來源：Taiwan News)

問簡渝宸為何加入學校女足時，她分享，小時候，她的父親就曾帶她去看女子足球隊的比賽，那時就覺的學姊很厲害，比完賽又能從中獲得不少經驗，就覺得踢足球是件有趣的事，所以上國小時就選擇加入女子足球隊。然而簡渝宸認為，足球的訓練項目都很累，而最累卻是比賽，因為比賽中，兩隊球員都在進攻、防守，所以要一直跑、一直動，還必須關注和提醒其他球員跑位和站位。所幸，這一切的辛苦都在一場又一場的比賽所得到的喝彩中一掃而空，她說，每一場比賽，她都非常感動，印象最深刻的是對上「台東成功VS南投水里」那一場，成功是以六比一贏得勝利。對於比賽後，最想做什麼，簡渝宸說，她只想用日本迴轉壽司犒勞自己。

成功國小團員馬稚甯分享，一年級時看哥哥和許多人練球就覺得很有趣，那時就有加入球隊的想法，她說在足球的訓練項目中，最累的是盤帶球，那是要一直帶著球繞著標盤移動的訓練，因為要做很多次，若沒有做好的話又會被罰，所以覺得這個訓練項目是最累的一項。對於和球隊有那些感動的時刻，她認為，贏了比賽又可以晉級是最快樂、最感動的時候，因為她們全隊正朝著決賽邁進、目標拿冠軍，雖然這次只拿到亞軍，但她認為成績已經很不錯了。因此她對賽後獎勵，她只希望教練可以帶她們去吃牛排。

△台東縣成功國小球員贈送畫作給義美觀光工廠廠區主管(左)。(照片來源：Taiwan News)

簡嘉弘分享女足在「111 學年國世界盃足球錦標賽」的狀況，他說，他們原本認為，應該可以橫掃各大盃賽拿冠軍，結果每一場比賽都在八強賽止步，連四強都進不去，好不容易女足在今年的國小世界盃足球錦標賽找回了信心，成功跨進了四強賽，看似整個球隊都恢復水準，可惜在最後冠軍戰落後一分，影響整個士氣，也導致了兩次失誤造成失分，而無法發揮正常水平，孩子們在壓抑不了自己的情緒，就在球場上哭了出來，但這年齡層的比賽就是如此，畢竟她們的心智年齡尚未成熟，在面對壓力時有時就是無法正常發揮，最終輸給了自己。

為了讓女足從挫敗中，重捨信心，簡嘉弘和其他師長想讓她們學會「接受」，並「從哪裡跌倒，就勇敢從哪裡站起來」、「不怕失敗、不要放棄相信自己」，於是找到當初由台東體中的陳書源教練介紹馬來西亞DVFC(足球俱樂部)，這支球隊是由當地的華人創立，有各種年齡層的球員也常和各國的球隊交流，更培育了不少馬來西亞的國腳。但這並不是首次成功國小和該足球俱樂部交流了，在Covid-19疫情前，成功女足隊也曾遠赴馬來西亞跟他們交流，並從他們身上學到不同技法和經驗，可說獲益良多。

為了增加偏鄉孩子的國際視野，簡嘉弘透過不同管道募款、尋找補助，並從今(2023)年3月起著手寫南向政策赴海外交流參訪計畫書，希望可以獲得體育署的補助，然而政府的補助有限仍需自籌部分款項，於是開始將計畫書寄到各地的文教基金會及曾經幫助過足球隊的團體，希望可以為孩子們圓夢。

簡嘉弘直言，經費往往都是球隊經營上最棘手的，特別是位處偏鄉的我們到市區的交通費都是一大筆花費，也經常需要善款支援，他相當感謝歷任的校長及家長會長曾經幫助籌措成功國小足球隊的經費，更感謝義美體育文教基金會在這次的海外參訪中伸出援手，讓球隊可以順利成行。

△台東縣成功國民小學女子足球隊今(19)日搭機前往馬來西亞。(照片來源：台東縣成功國小女子足球隊提供)