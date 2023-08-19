印尼總統咳疾月餘 雅加達「終於」動手整飭空汙

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印尼雅加達空氣汙染惡名昭彰，卻始終未見政府展開大刀闊斧的行動－直到元首身體微恙。總統佐科威（Joko Widodo）傳出咳嗽一個多月不見好，疑為空汙致病，勃然大怒的他下令，「一周內解決」。

半島電視台報導，佐科威咳嗽已四周，醫生診斷惡化的空氣品質可能是肇兇。首都雅加達的空氣品質連日下降，被瑞士公司IQAir列為球空污最嚴重的城市。

事實上，早在新資料公布之前，多方報告就顯示，雅加達的污染指數世界數一數二，原因包括車輛排放廢氣、建案工程、燃燒煤炭與生質燃料、周邊工廠廢氣等，導致整座城市鎮日瀰漫霧霾。百姓早就叫苦連天，如今元首總算嘗到空汙之苦，遭批自食惡果。

2021年，民間發起集體訴訟，原告達32人，被告是位高權重的總統佐科威與多名部長、地方首長。起訴人狀告這些位居高位者，多年來不作為，導致雅加達空氣持續惡化。在這場訟案中，官員初審、二審都敗訴，卻仍不認輸，繼續上訴，至今仍在纏訟。

原告代表之一、老百姓Elisa Sutanudjaja大嘆，這些官員們兩年多來堅不認錯，屢屢上訴，如今倒好，直到總統咳了一個多月，行政單位才終於開始動起來了嗎？這兩年多來，又有多少人因空污致病、死亡呢？印尼衛生部承認，今年截至8月，雅加達已有60萬居民通報上呼吸道感染。

傳出佐科威14日在行政會議中，指示各部會加強在首都種植綠色植物，鼓勵公家機構採取混合式辦公型態，但這點措施卻激怒了環保團體與原告。Sutanudjaja痛斥，中央只會卸責，怪罪民眾，要人民多使用公共運輸（且公共運輸系統並不完善），卻未從產業面、工廠等面向認真處理汙染源。

正當政府採取半調子的抗污措施時，一項遷都計畫也正如火如荼進行中。為了解決空氣污染、交通壅塞、人口爆炸、地下水抽取無度而導致城市下沉等多項棘手問題，印尼2019年提出計畫，要將首都遷往空氣品質相對良好的婆羅洲，不過，該計畫也被批評治標不治本。Sutanudjaja稱，遷都不過是「把問題遷走罷了。」